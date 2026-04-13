So steht‘s um die beiden verletzten WAC-Spieler

Sonntag düste er mit seiner Brigitte und Junior Max (die am Samstag natürlich live vor Ort Daumen gedrückt hatten) heim nach Tirol, gestern, am freien Montag, ging’s – mit weiterem Übersiedlungsgut – retour nach Wolfsberg – und am Dienstag nun startet WAC-Trainer Thomas Silberberger den Countdown fürs „Spiel des Jahres“ am kommenden Samstag (17) gegen das Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz.