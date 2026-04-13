So steht‘s um die beiden verletzten WAC-Spieler

Natürlich war der WAC mit dem 0:0 am Samstag daheim gegen Ried nicht gänzlich happy. Zumal mit Stürmer Jessic Ngankam und Linksverteidger Rene Renner zwei Spieler verletzt vom Feld mussten. Die „Krone“ hat den aktuellen Stand bei den beiden Stützen.
Sonntag düste er mit seiner Brigitte und Junior Max (die am Samstag natürlich live vor Ort Daumen gedrückt hatten) heim nach Tirol, gestern, am freien Montag, ging’s – mit weiterem Übersiedlungsgut – retour nach Wolfsberg – und am Dienstag nun startet WAC-Trainer Thomas Silberberger den Countdown fürs „Spiel des Jahres“ am kommenden Samstag (17) gegen das Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz.
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