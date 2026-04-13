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Ngankam und Renner

So steht‘s um die beiden verletzten WAC-Spieler

Fußball National
13.04.2026 21:57
WAC-Außenbahnspieler Rene Renner musste am Samstag in Minute 19 vom Platz.
WAC-Außenbahnspieler Rene Renner musste am Samstag in Minute 19 vom Platz.(Bild: GEPA)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

Natürlich war der WAC mit dem 0:0 am Samstag daheim gegen Ried nicht gänzlich happy. Zumal mit Stürmer Jessic Ngankam und Linksverteidger Rene Renner zwei Spieler verletzt vom Feld mussten. Die „Krone“ hat den aktuellen Stand bei den beiden Stützen.

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Sonntag düste er mit seiner Brigitte und Junior Max (die am Samstag natürlich live vor Ort Daumen gedrückt hatten) heim nach Tirol, gestern, am freien Montag, ging’s – mit weiterem Übersiedlungsgut – retour nach Wolfsberg – und am Dienstag nun startet WAC-Trainer Thomas Silberberger den Countdown fürs „Spiel des Jahres“ am kommenden Samstag (17) gegen das Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz.

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