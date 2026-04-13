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3x3 boomt überall

Weniger ist mehr! Fans lieben den „Wanderzirkus“

Sport-Mix
13.04.2026 18:30
In Tirol fand zuletzht die Weltpremiere im 3x3-Eishockey statt.
In Tirol fand zuletzht die Weltpremiere im 3x3-Eishockey statt.(Bild: Sebastian Marko)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Kleinere Felder, weniger Spieler – mehr Action! Immer mehr Sportarten versuchen es mit einer Mini-Version. Auch Eishockey setzt jetzt auf die Mischung aus Show und Sport und ein Konzept, das auf viele Städte umlegbar ist. Und bis zu den Olympischen Spielen führen soll! 

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Weniger ist mehr! Denken sich immer mehr Veranstalter von Sport-Events – die bei der Anzahl der Akteur, der Spieldauer oder der Feldgröße Abstriche machen – dafür die Schlagzahl bei Punkten, Körben oder Toren erhöhen. Rasante Spiele, Stadtatmosphäre, Live-Musik, DJs, Streetfood und interaktive Zonen – ein Konzept, das in Zeiten verkürzter Aufmerksamkeitsspannen fast überall zieht. Besonders aber in Österreich

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