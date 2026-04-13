Weniger ist mehr! Fans lieben den „Wanderzirkus“

Kleinere Felder, weniger Spieler – mehr Action! Immer mehr Sportarten versuchen es mit einer Mini-Version. Auch Eishockey setzt jetzt auf die Mischung aus Show und Sport und ein Konzept, das auf viele Städte umlegbar ist. Und bis zu den Olympischen Spielen führen soll!
Weniger ist mehr! Denken sich immer mehr Veranstalter von Sport-Events – die bei der Anzahl der Akteur, der Spieldauer oder der Feldgröße Abstriche machen – dafür die Schlagzahl bei Punkten, Körben oder Toren erhöhen. Rasante Spiele, Stadtatmosphäre, Live-Musik, DJs, Streetfood und interaktive Zonen – ein Konzept, das in Zeiten verkürzter Aufmerksamkeitsspannen fast überall zieht. Besonders aber in Österreich
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