U-Haft für Türken wegen Kokain-Verkaufs an Mädchen

In der Salzburger Elisabeth-Vorstadt ermittelte die Polizei seit Längerem wegen mutmaßlicher Suchtmittelstraftaten im Umfeld Minderjähriger. Ein 44-jähriger Türke wurde Ende März festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seit März 2023 Kokain an zumindest sechs minderjährige Mädchen oder junge Frauen überlassen zu haben.