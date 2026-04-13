Trump: Iran hat angerufen, „wollen Deal machen“

Die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran waren Sonntagfrüh ohne Einigung zu Ende gegangen. In Pakistan, Schauplatz der Verhandlungen am Wochenende, mehrten sich zuletzt wieder Gerüchte über neue Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. „Die Diplomatie ist noch nicht tot“, sagte ein pakistanischer Regierungsbeamter. Wo und wann die Gespräche weitergehen könnten, sei jedoch noch unklar. Zu Trumps Äußerung gegenüber Journalisten, dass der Iran einen Deal wolle, gab es keinerlei Bestätigung oder öffentliche Stellungnahmen aus Teheran.