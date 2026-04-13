Hollywoodstars warnen in offenem Brief vor Fusion

Mehr als tausend Personen aus der Filmbranche, darunter Hollywood-Schauspieler und Regisseure, haben sich in einem offenen Brief gegen die geplante Fusion der Film- und Unterhaltungskonzerne Warner Bros. Discovery und Paramount Skydance ausgesprochen. Die Unterzeichnenden, darunter etwa Jane Fonda, Joaquín Phoenix und Mark Ruffalo, warnen davor, dass die geplante 110-Milliarden-Dollar-Fusion den Wettbewerb einschränken und die Konzentration im US-Mediensektor vertiefen würde.