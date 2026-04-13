Hollywoodstars warnen in offenem Brief vor Fusion

Stars und Kreative aus ganz Hollywood – wie Jane Fonda, Joaquín Phoenix und Mark Ruffalo – warnen in einem offenen Brief vor dem Zusammenschluss der großen Filmstudios Paramount und Warner. Sie befürchten eine Konzentration im US-Mediensektor.
Mehr als tausend Personen aus der Filmbranche, darunter Hollywood-Schauspieler und Regisseure, haben sich in einem offenen Brief gegen die geplante Fusion der Film- und Unterhaltungskonzerne Warner Bros. Discovery und Paramount Skydance ausgesprochen. Die Unterzeichnenden, darunter etwa Jane Fonda, Joaquín Phoenix und Mark Ruffalo, warnen davor, dass die geplante 110-Milliarden-Dollar-Fusion den Wettbewerb einschränken und die Konzentration im US-Mediensektor vertiefen würde.
Das würde die Möglichkeiten für Filmschaffende beschneiden, den Arbeitsmarkt belasten und zu höheren Kosten und weniger Auswahl für das Publikum führen: „Zunehmend bestimmt eine kleine Zahl mächtiger Akteure, was produziert wird – und zu welchen Bedingungen“, hieß es in dem Brief.
Die beiden Filmstudios reagierten nicht sofort auf Anfragen zu einer Stellungnahme. Paramount hat Warner Bros. Discovery für etwa 111 Milliarden US-Dollar (94 Milliarden Euro) übernommen, nachdem Netflix aus dem Bieterstreit ausgestiegen war.
Der geplante Zusammenschluss würde zwei der größten Studios und Filmbibliotheken Hollywoods und die Streaming-Plattformen Paramount+ und HBO Max zusammenführen.
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