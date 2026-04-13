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Warner und Paramount

Hollywoodstars warnen in offenem Brief vor Fusion

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13.04.2026 21:16
Paramount Pictures ist eines der ältesten Filmstudios, das zahlreiche Filmklassiker wie ...
Paramount Pictures ist eines der ältesten Filmstudios, das zahlreiche Filmklassiker wie „Titanic“ produziert hat und noch in Los Angeles ansässig ist.(Bild: AP/Jae C. Hong)
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Von Lisa-Marie Wögerbauer

Stars und Kreative aus ganz Hollywood – wie Jane Fonda, Joaquín Phoenix und Mark Ruffalo – warnen in einem offenen Brief vor dem Zusammenschluss der großen Filmstudios Paramount und Warner. Sie befürchten eine Konzentration im US-Mediensektor.

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Mehr als tausend Personen aus der Filmbranche, darunter Hollywood-Schauspieler und Regisseure, haben sich in einem offenen Brief gegen die geplante Fusion der Film- und Unterhaltungskonzerne Warner Bros. Discovery und Paramount Skydance ausgesprochen. Die Unterzeichnenden, darunter etwa Jane Fonda, Joaquín Phoenix und Mark Ruffalo, warnen davor, dass die geplante 110-Milliarden-Dollar-Fusion den Wettbewerb einschränken und die Konzentration im US-Mediensektor vertiefen würde.

Die Schauspielerin Jane Fonda („Klute“, „Coming Home“, „Book Club“) spricht sich gegen die ...
Die Schauspielerin Jane Fonda („Klute“, „Coming Home“, „Book Club“) spricht sich gegen die Fusion aus.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Hulk-Darsteller Mark Ruffalo („Poor Things“, „Shutter Island“) ist ein bekannter politischer ...
Hulk-Darsteller Mark Ruffalo („Poor Things“, „Shutter Island“) ist ein bekannter politischer Aktivist und gegen den Zusammenschluss.(Bild: AFP)
Joaquín Phoenix, der unter anderem durch seine Rollen als Joker oder Johnny Cash bekannt ist, ...
Joaquín Phoenix, der unter anderem durch seine Rollen als Joker oder Johnny Cash bekannt ist, unterzeichnete den offenen Brief ebenfalls.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Das würde die Möglichkeiten für Filmschaffende beschneiden, den Arbeitsmarkt belasten und zu höheren Kosten und weniger Auswahl für das Publikum führen: „Zunehmend bestimmt eine kleine Zahl mächtiger Akteure, was produziert wird – und zu welchen Bedingungen“, hieß es in dem Brief.

Die beiden Filmstudios reagierten nicht sofort auf Anfragen zu einer Stellungnahme. Paramount hat Warner Bros. Discovery für etwa 111 Milliarden US-Dollar (94 Milliarden Euro) übernommen, nachdem Netflix aus dem Bieterstreit ausgestiegen war.

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Der geplante Zusammenschluss würde zwei der größten Studios und Filmbibliotheken Hollywoods und die Streaming-Plattformen Paramount+ und HBO Max zusammenführen. 

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