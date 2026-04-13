Strenges Handyverbot sorgte für Betrugsversuche

Das US Masters in Augusta bleibt nicht nur wegen der historischen Titelverteidigung von Rory McIlroy in Erinnerung. Das strenge Handyverbot im Augusta National Golf Club sorgte für Hunderte Betrugsversuche und den Verweis eines Major-Siegers. Große Aufregung gab es um Meta-Brillen. Und auch Kei Trump, Enkelin von US-Präsidentin, postete auf Instagram Fotos vom US Masters.
Der Augusta National Golf Club ist eine eigene Welt. Im offiziellen Masters-Leitfaden für Besucher heißt es: „Laptops, Tablets, Pager, Drohnen und andere elektronische Geräte, einschließlich Geräte zur Foto- und Videoübertragung, sind verboten.“ Heuer wurden nun Familienmitglieder von Fans und Zuschauern, die sich auf dem Gelände aufhielten und daher telefonisch nicht erreichbar waren, von Betrügern kontaktiert. Diese geben sich als Polizeibeamte aus Augusta aus.
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