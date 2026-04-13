Strenges Handyverbot sorgte für Betrugsversuche

Der Augusta National Golf Club ist eine eigene Welt. Im offiziellen Masters-Leitfaden für Besucher heißt es: „Laptops, Tablets, Pager, Drohnen und andere elektronische Geräte, einschließlich Geräte zur Foto- und Videoübertragung, sind verboten.“ Heuer wurden nun Familienmitglieder von Fans und Zuschauern, die sich auf dem Gelände aufhielten und daher telefonisch nicht erreichbar waren, von Betrügern kontaktiert. Diese geben sich als Polizeibeamte aus Augusta aus.