18-jähriger Läufer bricht gleich mehrere Rekorde

Übersetzungsfehler bei seinem Namen

Für Gout kommt der Aufstieg rasant. Er wurde 2007 als eines von sieben Kindern in Ipswich in Australien geboren. Zwei Jahre zuvor waren seine Eltern aus dem Südsudan eingewandert. Bei der Immigration gab es einen Übersetzungsfehler, der Name Guot wurde zu Gout, beschrieb sein Vater. Heute steht dieser vor allem für hohe Geschwindigkeit auf der Laufbahn.