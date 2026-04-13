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Schneller als Bolt

18-jähriger Läufer bricht gleich mehrere Rekorde

Ausland
13.04.2026 21:18
Gout Gout feiert seinen Erfolg bei den australischen Meisterschaften in der Leichtathletik.
Gout Gout feiert seinen Erfolg bei den australischen Meisterschaften in der Leichtathletik.(Bild: AFP/DAVID GRAY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seinen Namen wird man in der Leichtathletik-Szene in den kommenden Jahren wohl noch öfter hören: Der Australier Gout Gout hat mit gerade einmal 18 Jahren auf der 200-Meter-Distanz im Sprint schon einige Rekorde gebrochen.

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Bei den nationalen Meisterschaften stürmte der australische Teenager Gout Gout zu einer neuen Bestzeit. Mit einer Zeit von 19,67 Sekunden übertraf er vergangenen Sonntag nicht nur seine eigene bisherige Bestleistung, sondern brach auch den nationalen und Wettkampfrekord – so schnell wie er war noch kein U20-Läufer auf der 200-Meter-Distanz zuvor.

Erst 15 Mal wurden die 200 Meter schneller absolviert
Und damit nicht genug. Mit seiner Geschwindigkeit hätte Gout bei den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 sogar die Bronzemedaille gewonnen. Allgemein waren nur 15 Menschen je schneller als der 18-Jährige auf der Strecke.

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Vergleich zu Sprint-Legende
Mit seiner Leistung regte der junge Läufer zu Vergleichen mit den ganz Großen an. Usain Bolt selbst postete vor einiger Zeit ein Foto von Gout und schrieb dazu: „Er sieht aus wie ich in jungen Jahren.“ Auf Bolts Zeit von 19,19 Sekunden auf 200 Metern fehlt dem Nachwuchstalent jedoch noch einiges.

Mit 16 sogar schneller als der junge Bolt
2024 begann der damals 16-jährige Gout, die Aufmerksamkeit der Leichtathletik-Welt auf sich zu ziehen, als er die 200-Meter-Distanz in 20,04 Sekunden lief – und damit schneller als Usain Bolt.

Übersetzungsfehler bei seinem Namen
Für Gout kommt der Aufstieg rasant. Er wurde 2007 als eines von sieben Kindern in Ipswich in Australien geboren. Zwei Jahre zuvor waren seine Eltern aus dem Südsudan eingewandert. Bei der Immigration gab es einen Übersetzungsfehler, der Name Guot wurde zu Gout, beschrieb sein Vater. Heute steht dieser vor allem für hohe Geschwindigkeit auf der Laufbahn.

Läufer schmiedet bereits große Pläne
Seinen nächsten Erfolg will der Teenager bei den U20-Weltmeisterschaften in Oregon im August feiern. Und das Sprint-Talent denkt schon weiter: 2032 finden in Brisbane die Olympischen Spiele statt. Es soll ein großes Heimspiel für Gout Gout werden, der dann 24 Jahre alt sein wird.

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