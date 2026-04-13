Zahlreiche Anfragen – ÖSV meldete sich aber nicht

„Deutschland gehört zu den Topadressen in unserem Sport“, erklärte Flunger im Gespräche mit der „Krone“. Nach einem Olympia-Winter sind größere Rochaden üblich, besonders auf der Trainerposition. „Ich hatte das Glück, mehrere Möglichkeiten zu haben“, genießt sie einen guten Ruf. „Das Projekt in Deutschland hat mich von Anfang an meisten interessiert. Daher habe ich andere Möglichkeiten gar nicht näher verfolgt. Das Gefühl hat einfach gepasst.“