Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurzbesuch

Song Contest: Cosmó tankte Kraft in Salzburg

Salzburg
13.04.2026 21:00
Schön langsam wird es ernst! Noch knapp ein Monat, dann tritt Sänger Cosmó für Österreich beim ...
Schön langsam wird es ernst! Noch knapp ein Monat, dann tritt Sänger Cosmó für Österreich beim Eurovision Song Contest (ESC) an.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Schön langsam wird es ernst! Noch knapp ein Monat, dann tritt Sänger Cosmó für Österreich beim Eurovision Song Contest (ESC) an. Am Dienstag legte der 19-Jährige auf seiner Promo-Tour einen Zwischenstopp in Salzburg ein – und verriet dabei etwa, wer seine musikalischen Vorbilder sind ...  

0 Kommentare

Ein letztes Mal durschnaufen, denn jetzt geht es in die heiße Phase! Noch knapp ein Monat – dann vertritt Sänger Benjamin Gedeon aka Cosmó Österreich mit Eurovision Song Contest (ESC). Mit seinem Lied „Tanzschein“ will der 19-Jährige beim großen Finale in der Wiener Stadthalle Jury und Publikum überzeugen. „Rund um Ostern konnte ich noch einmal richtig abschalten, war bei meiner Familie im Burgenland. Jetzt bin ich bereit für den Endspurt“, lacht er.

Lesen Sie auch:
Cosmó über den ESC
„Erst nach Tagen gemerkt, dass es kein Traum ist“
03.04.2026
Song Contest 2026
Sänger Cosmó verspricht die Tanzparty des Jahres
21.01.2026

Derzeit ist Cosmó auf großer Promo-Tour, macht in ganz Europa Werbung in eigener Sache. In Amsterdam durfte er jüngst bei einer ESC-Veranstaltung 6000 begeisterten Zuhörern auftreten. „Das war das Größte, was ich bisher erleben durfte. Alle waren voll mit dabei, die Sprachbarriere war überhaupt kein Thema. Die ESC-Fans sind einfach sehr offene Menschen“, gerät er ins Schwärmen.

Am Montag war der Sänger in Salzburg unterwegs, stattete auch der „Krone“-Redaktion einen Besuch ab. Details zu seinem Auftritt beim Song-Contest-Finale ließ er sich nicht entlocken. „Ich möchte euch überraschen“, lachte er. Angesprochen auf sein liebstes Song-Contest-Lied meinte er: „,Waterloo’ ist ein monumentaler Song. Ohne die Musik von ABBA wäre ich heute nicht hier.“ Mit solchen künstlerischen Vorbildern kann beim Finale am 16. Mai ja eigentlich nichts schief gehen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
13.04.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Nur wenige der aus dem Verkehr gezogenen Autos wurden bis jetzt  versteigert.
Wichtige Entscheidung
Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer
Fast jeder Politiker hat mittlerweile einen Instagram-Account – nicht jeder kann auch gut damit ...
„Völlig daneben“
Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
713.532 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
178.897 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
120.099 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8212 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2108 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1393 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf