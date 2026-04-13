Song Contest: Cosmó tankte Kraft in Salzburg

Ein letztes Mal durschnaufen, denn jetzt geht es in die heiße Phase! Noch knapp ein Monat – dann vertritt Sänger Benjamin Gedeon aka Cosmó Österreich mit Eurovision Song Contest (ESC). Mit seinem Lied „Tanzschein“ will der 19-Jährige beim großen Finale in der Wiener Stadthalle Jury und Publikum überzeugen. „Rund um Ostern konnte ich noch einmal richtig abschalten, war bei meiner Familie im Burgenland. Jetzt bin ich bereit für den Endspurt“, lacht er.