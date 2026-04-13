Song Contest: Cosmó tankte Kraft in Salzburg

Schön langsam wird es ernst! Noch knapp ein Monat, dann tritt Sänger Cosmó für Österreich beim Eurovision Song Contest (ESC) an. Am Dienstag legte der 19-Jährige auf seiner Promo-Tour einen Zwischenstopp in Salzburg ein – und verriet dabei etwa, wer seine musikalischen Vorbilder sind ...
Ein letztes Mal durschnaufen, denn jetzt geht es in die heiße Phase! Noch knapp ein Monat – dann vertritt Sänger Benjamin Gedeon aka Cosmó Österreich mit Eurovision Song Contest (ESC). Mit seinem Lied „Tanzschein“ will der 19-Jährige beim großen Finale in der Wiener Stadthalle Jury und Publikum überzeugen. „Rund um Ostern konnte ich noch einmal richtig abschalten, war bei meiner Familie im Burgenland. Jetzt bin ich bereit für den Endspurt“, lacht er.
Derzeit ist Cosmó auf großer Promo-Tour, macht in ganz Europa Werbung in eigener Sache. In Amsterdam durfte er jüngst bei einer ESC-Veranstaltung 6000 begeisterten Zuhörern auftreten. „Das war das Größte, was ich bisher erleben durfte. Alle waren voll mit dabei, die Sprachbarriere war überhaupt kein Thema. Die ESC-Fans sind einfach sehr offene Menschen“, gerät er ins Schwärmen.
Am Montag war der Sänger in Salzburg unterwegs, stattete auch der „Krone“-Redaktion einen Besuch ab. Details zu seinem Auftritt beim Song-Contest-Finale ließ er sich nicht entlocken. „Ich möchte euch überraschen“, lachte er. Angesprochen auf sein liebstes Song-Contest-Lied meinte er: „,Waterloo’ ist ein monumentaler Song. Ohne die Musik von ABBA wäre ich heute nicht hier.“ Mit solchen künstlerischen Vorbildern kann beim Finale am 16. Mai ja eigentlich nichts schief gehen ...
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