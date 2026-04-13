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Schwer verletzt

Beim Montieren von PV-Anlage vom Dach gestürzt

Oberösterreich
13.04.2026 20:18
PV-Anlagen sind weiter im Aufwind – bei Montagearbeiten passierte nun ein böser Unfall. ...
PV-Anlagen sind weiter im Aufwind – bei Montagearbeiten passierte nun ein böser Unfall. (Symbolbild)(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Fehltritt, das Gleichgewicht verloren – und offenbar nicht ausreichend gesichert. In Sierning (OÖ) stürzte ein Arbeiter beim Montieren einer PV-Anlage ab und verletzte sich schwer. Sein Kollege musste den Unfall mitansehen und schlug Alarm.

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Die beiden Arbeiter im Alter von 52 und 50 Jahren führten am 13. April 2026 zu Mittag die Montagearbeiten an einer Photovoltaikanlage in Sierning durch. Dabei verlor der Arbeiter aus der Umgebung am Dach den Halt und stürzte aus bislang unbekannter Ursache und augenscheinlich ungesichert aus einer Höhe von etwa 2,5 Metern auf ein Vordach.

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