Beim Montieren von PV-Anlage vom Dach gestürzt

Ein Fehltritt, das Gleichgewicht verloren – und offenbar nicht ausreichend gesichert. In Sierning (OÖ) stürzte ein Arbeiter beim Montieren einer PV-Anlage ab und verletzte sich schwer. Sein Kollege musste den Unfall mitansehen und schlug Alarm.
Die beiden Arbeiter im Alter von 52 und 50 Jahren führten am 13. April 2026 zu Mittag die Montagearbeiten an einer Photovoltaikanlage in Sierning durch. Dabei verlor der Arbeiter aus der Umgebung am Dach den Halt und stürzte aus bislang unbekannter Ursache und augenscheinlich ungesichert aus einer Höhe von etwa 2,5 Metern auf ein Vordach.
Ins Spital geflogen
Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und durch das Notarzteinsatzfahrzeug wurde er vom Rettungshubschrauber in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum eingeliefert. Die Polizei und das Arbeitsinspektorat sind nun dabei, den Unfall zu rekonstruieren.
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