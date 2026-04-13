Beim Montieren von PV-Anlage vom Dach gestürzt

Die beiden Arbeiter im Alter von 52 und 50 Jahren führten am 13. April 2026 zu Mittag die Montagearbeiten an einer Photovoltaikanlage in Sierning durch. Dabei verlor der Arbeiter aus der Umgebung am Dach den Halt und stürzte aus bislang unbekannter Ursache und augenscheinlich ungesichert aus einer Höhe von etwa 2,5 Metern auf ein Vordach.