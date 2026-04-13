Aufstieg? Das wäre Segen und Fluch zugleich

Kleiner Kader, großer Zusammenhalt. So könnte man den SV Pruggern beschreiben, der im „Krone“-Spiel der Runde in der Gebietsliga Enns (so steht es in der Gebietsliga) als Tabellenführer auf Verfolger Ausseerland traf. Nur 17 Spieler umfasst die Mannschaft. Wettgemacht wird das mit viel Teamgeist, der sich heuer auch in einer gemeinsamen Schneeschaufel-Einheit zum Frühjahrsstart gezeigt hat. Nach dem Abstieg stehen die Weichen aktuell auf Wiederaufstieg. Was selbst Obmann Tobias Perhab überrascht: „Wir wollten im oberen Bereich mitspielen. Dass es jetzt so gut läuft, kommt überraschend.“