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Reha „nicht fesch“

Marcel Hirscher: „Die Zeit rennt massiv“

Ski Alpin
13.04.2026 21:52
Marcel Hirscher
Marcel Hirscher(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski-Star Marcel Hirscher hat sich am Montag bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV über seine Leidenszeit nach dem Kreuzbandriss vor eineinhalb Jahren sowie eine mögliche Rückkehr in den Weltcup geäußert: „Die Zeit rennt massiv.“

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„Am Anfang ist die Rehabilitation super gelaufen“, erzählte Hirscher im Talk, „danach leider nicht mehr.“ Vor rund zwei Monaten musste der 37-Jährige das Training stoppen, das verletzte Knie reagierte auf die Belastung. „Eine zache Geschichte, es lief halt nicht so fesch“, so Hirschers Fazit.

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Es gelte jetzt geduldig weiterzuarbeiten, um irgendwann vom „Status null“ wegzukommen. Seit zwei Monaten stand Hirscher nicht mehr auf Skiern. Angesprochen auf ein zweites Comeback blieb der Salzburger vage: „Ich bleibe dran, kann aber jetzt wenig sagen.“

(Bild: Kronen Zeitung)

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Marcel Hirscher
Marcel Hirscher(Bild: Christof Birbaumer)

Nach wie vor mache ihm das Skifahren „Riesenspaß“, aber „die Zeit rennt massiv“, wenn es tatsächlich noch etwas mit einer Weltcuprückkehr im Herbst werden soll.

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