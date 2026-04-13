Marcel Hirscher: „Die Zeit rennt massiv“

Hirscher will von „Status null“ weg

Es gelte jetzt geduldig weiterzuarbeiten, um irgendwann vom „Status null“ wegzukommen. Seit zwei Monaten stand Hirscher nicht mehr auf Skiern. Angesprochen auf ein zweites Comeback blieb der Salzburger vage: „Ich bleibe dran, kann aber jetzt wenig sagen.“