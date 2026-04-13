Marcel Hirscher: „Die Zeit rennt massiv“

Ski-Star Marcel Hirscher hat sich am Montag bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV über seine Leidenszeit nach dem Kreuzbandriss vor eineinhalb Jahren sowie eine mögliche Rückkehr in den Weltcup geäußert: „Die Zeit rennt massiv.“
„Am Anfang ist die Rehabilitation super gelaufen“, erzählte Hirscher im Talk, „danach leider nicht mehr.“ Vor rund zwei Monaten musste der 37-Jährige das Training stoppen, das verletzte Knie reagierte auf die Belastung. „Eine zache Geschichte, es lief halt nicht so fesch“, so Hirschers Fazit.
Hirscher will von „Status null“ weg
Es gelte jetzt geduldig weiterzuarbeiten, um irgendwann vom „Status null“ wegzukommen. Seit zwei Monaten stand Hirscher nicht mehr auf Skiern. Angesprochen auf ein zweites Comeback blieb der Salzburger vage: „Ich bleibe dran, kann aber jetzt wenig sagen.“
Nach wie vor mache ihm das Skifahren „Riesenspaß“, aber „die Zeit rennt massiv“, wenn es tatsächlich noch etwas mit einer Weltcuprückkehr im Herbst werden soll.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.