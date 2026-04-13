Jetzt mischt sich auch Meloni ins Papst-Drama ein

„Glaube an seinen Gedanken und teile ihn zutiefst“

Solidaritätserklärungen erhielt der Papst auch von Außenminister und Vizepremier Antonio Tajani. „Ich habe größten Respekt gegenüber dem Heiligen Vater. Er ist ein starker, entschlossener Mann, er spricht über Glauben, er spricht über Frieden seit dem Tag, an dem er zum Papst gewählt wurde. Ich glaube an seinen Gedanken und teile ihn zutiefst – ich sage das als Christ – wenn er sagt, dass Frieden eine Angelegenheit ist, die das Engagement eines jeden von uns betrifft“, so Tajani.