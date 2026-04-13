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Schießt gegen Trump

Jetzt mischt sich auch Meloni ins Papst-Drama ein

Außenpolitik
13.04.2026 19:16
Trump äußerte sich jüngst besonders negativ gegen Papst Leo XIV. Jetzt bekommt dieser Hilfe von ...
Trump äußerte sich jüngst besonders negativ gegen Papst Leo XIV. Jetzt bekommt dieser Hilfe von Meloni.(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Giorgia Meloni hat genug: Die italienische Regierungschefin, die eigentlich als Vertraute Trumps gilt, kritisierte dessen Worte über den Papst scharf. Der Pontifex war zuletzt ins Visier des US-Präsidenten geraten.

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„Ich halte die Worte von Präsident Trump gegenüber dem Heiligen Vater für inakzeptabel. Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche, und es ist richtig und selbstverständlich, dass er den Frieden anmahnt und jede Form von Krieg verurteilt“, reagierte Meloni laut Medienangaben auf die Worte des US-Präsidenten.

Papst blieb standhaft gegenüber der Kritik
Donald Trump hatte sich zuletzt mit einer scharfen Attacke gegen Papst Leo XIV. gewendet. „Wenn ich nicht im Weißen Haus wäre, wäre Leo nicht im Vatikan“, behauptete der US-Präsident. Eine KI-generierte Fotomontage, die er auf Truth Social postete, zeigte ihn selbst als „Erlöser“. Der Papst reagierte gelassen auf Trumps Kritik und meinte, er wolle sich weiterhin so für Frieden einsetzen wie bisher. Er betonte, er habe „keine Angst vor der Trump-Regierung.“

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„Glaube an seinen Gedanken und teile ihn zutiefst“
Solidaritätserklärungen erhielt der Papst auch von Außenminister und Vizepremier Antonio Tajani. „Ich habe größten Respekt gegenüber dem Heiligen Vater. Er ist ein starker, entschlossener Mann, er spricht über Glauben, er spricht über Frieden seit dem Tag, an dem er zum Papst gewählt wurde. Ich glaube an seinen Gedanken und teile ihn zutiefst – ich sage das als Christ – wenn er sagt, dass Frieden eine Angelegenheit ist, die das Engagement eines jeden von uns betrifft“, so Tajani.

Salvini: „Papst anzugreifen ist weder sinnvoll noch klug“
Ähnlich sieht die Lage Vizepremier Matteo Salvini. „Wenn es eine Person gibt, die sich für das Thema Frieden und die Lösung von Konflikten einsetzt, dann ist es Papst Leo. Den Papst anzugreifen – ein Symbol des Friedens und geistliches Oberhaupt von Milliarden Katholiken – erscheint mir weder sinnvoll noch klug“, sagte der Lega-Chef.

Opposition: „Trump Arroganz“ nicht auszuhalten
Kritik ertönte auch von der Opposition. „Mit den Angriffen und Drohungen gegen den Papst treibt Trump die Methode der Arroganz, die ihn bisher geprägt hat, über jede Grenze des Erträglichen hinaus“, kommentierte die sozialdemokratische Oppositionschefin Elly Schlein. Auch die italienische Bischofskonferenz verteidigte den Papst. In einer von internationalen Konflikten und Spannungen geprägten Zeit sei dessen Stimme ein „starker Aufruf zur Würde des Menschen, zum Dialog und zur Verantwortung“. Sie hoffe, „dass alle Respekt für seine Person und sein Amt zeigen“.

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