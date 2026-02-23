Rares Phänomen: „Ich fand meine Doppelgängerin!“

Stefanie A. mag Rockmusik und besuchte für lange Zeit regelmäßig die „Iceberg“-Veranstaltungen in der Arena in Wien. Dort wurde sie dann eines Abends von einem Bekannten angetroffen – so dachte er zumindest. „Er hat in etwas angetrunkenem Zustand mit einem Mädel an der Bar geplaudert und als Steffi angesprochen – sie jedoch war irritiert. Dann stellte sich die Frau, die aussah wie ich, als Melanie vor. Mein Bekannter hat die Welt nicht mehr verstanden“, lacht Stefanie A.