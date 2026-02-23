Rares Phänomen: „Ich fand meine Doppelgängerin!“

Regelmäßig kam es zu lustigen Verwechslungen, bis Stefanie A. feststellte: Es gibt jemanden, der offenbar genau so aussieht, wie ich! Und sie schaffte es schließlich, diese Person ausfindig zu machen. Krone+ wollte wissen: Hat wirklich jeder von uns einen oder mehrere Doppelgänger auf der Welt?
Stefanie A. mag Rockmusik und besuchte für lange Zeit regelmäßig die „Iceberg“-Veranstaltungen in der Arena in Wien. Dort wurde sie dann eines Abends von einem Bekannten angetroffen – so dachte er zumindest. „Er hat in etwas angetrunkenem Zustand mit einem Mädel an der Bar geplaudert und als Steffi angesprochen – sie jedoch war irritiert. Dann stellte sich die Frau, die aussah wie ich, als Melanie vor. Mein Bekannter hat die Welt nicht mehr verstanden“, lacht Stefanie A.
