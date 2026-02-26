Sexismus im Profisport: „Leistungen würdigen!“

Trotz eines Rekordanteils an Athletinnen bei den aktuellen Winterspielen zeigt sich in der Kommentation ein hartnäckiges Muster: Viel zu oft geht es in den Berichten nicht um Sekunden oder Technik, sondern um die Attraktivität oder den Beziehungsstatus. Ob es um die Kommentierung des Familienstandes während einer Kür geht oder um Schlagzeilen, die Namen von Weltmeisterinnen zugunsten ihrer prominenten Ehemänner streichen, der Sexismus im Sport bleibt ein strukturelles Problem.