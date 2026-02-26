Sexismus im Profisport: „Leistungen würdigen!“

Heute wählte die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Deshalb wollen wir den Kommentar von Leser „provernunft“ zur aktuellen Sexismus-Debatte rund um die Olympischen Winterspiele in Mailand herausstellen.
Trotz eines Rekordanteils an Athletinnen bei den aktuellen Winterspielen zeigt sich in der Kommentation ein hartnäckiges Muster: Viel zu oft geht es in den Berichten nicht um Sekunden oder Technik, sondern um die Attraktivität oder den Beziehungsstatus. Ob es um die Kommentierung des Familienstandes während einer Kür geht oder um Schlagzeilen, die Namen von Weltmeisterinnen zugunsten ihrer prominenten Ehemänner streichen, der Sexismus im Sport bleibt ein strukturelles Problem.
Wie weit wir von einer sachlichen Sportkommentation entfernt sind, zeigen die aktuellen Beispiele aus Mailand: Während die Niederländerin Jutta Leerdam mit einem Fabel-Rekord zu Gold raste, degradierten deutsche Medien sie zur namenlosen „Freundin von Jake Paul“ (Anm.: amerikanischer Webvideoproduzent). In der Eiskunstlauf-Arena wurde die Bestleistung von Anastassia Gubanova zur Randnotiz, während der Moderator das Publikum darüber aufklärte, dass sie „leider bereits vergeben“ sei.
Zwischen hitzigen Diskussionen im Forum, was denn nun Sexismus konstituiere und wie man damit am besten umginge, präsentierte Leser provernunft eine beinahe zu offensichtlich wirkende Lösung des Problems – kurz und effizient formuliert:
Glauben Sie, dass diese Art der Berichterstattung beeinflusst, wie ernst wir Frauensport als Gesellschaft nehmen? Sollten Verbände und Sender Konsequenzen ziehen, wenn Kommentatoren wiederholt durch unsachliche Bemerkungen auffallen? Teilen Sie generell die Ansicht von User provernunft?
