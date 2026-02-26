Greis gab Tat zu
Über-90-Jähriger wegen Graffiti in Japan verhaftet
Ein kurioser Kriminalfall hat sich in der japanischen Stadt Osaka ereignet: Dort wurde ein Mann im Alter von mehr als 90 Jahren verhaftet, weil er ein Schild mit einem Graffiti beschmiert hatte.
Ein Wachmann am Regierungsgebäude in der westlichen Stadt setzte einen Notruf ab und sagte, dass „mit roter Lackfarbe Graffiti auf ein Schild geschmiert worden seien“, erklärte ein hochrangiger Polizeibeamte von Osaka.
Nach dem Notruf gegen 9.45 Uhr Ortszeit eilten Beamte zum Tatort, um „den Mann, der bereits vom Sicherheitsbeamten festgehalten worden war, wegen des Verdachts der Sachbeschädigung festzunehmen“, hieß es weiter. Der steinerne Schriftzug „Staatsanwaltschaft“ an der Vorderseite des Gebäudes sei beschädigt worden.
Bei seiner Festnahme weigerte sich der Mann, sein genaues Alter preiszugeben. Er gab aber gegenüber den Ermittlern zu, das Schild „beschmutzt“ zu haben. Eine politische Motivation hinter der Tat schließt die Polizei aus.
