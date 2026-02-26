Über-90-Jähriger wegen Graffiti in Japan verhaftet

Nach dem Notruf gegen 9.45 Uhr Ortszeit eilten Beamte zum Tatort, um „den Mann, der bereits vom Sicherheitsbeamten festgehalten worden war, wegen des Verdachts der Sachbeschädigung festzunehmen“, hieß es weiter. Der steinerne Schriftzug „Staatsanwaltschaft“ an der Vorderseite des Gebäudes sei beschädigt worden.