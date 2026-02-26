Unfälle verursachten drei Milliarden Euro Kosten

Alle 38 Sekunden verunglückt in Österreich eine Person so schwer, dass sie im Krankenhaus ambulant oder stationär behandelt werden muss. Neben dem menschlichen Leid verursachen diese Unfälle hohe volkswirtschaftliche Ausgaben. So sind die Behandlungskosten 2025 laut Christian Schimanofsky, Direktor des KFV, um sieben Prozent gegenüber 2024 auf drei Milliarden Euro gestiegen. Auffallend dabei ist die hohe Anzahl an Blessuren im Haushalt.