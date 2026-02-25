Wenn Straftäter mit einer Fußfessel ins Büro gehen

Während andere Häftlinge hinter Gittern sitzen, gehen sie morgens ins Büro, zahlen Steuern – und kehren abends in den „Hausarrest“ zurück. Was für viele nach einem Justizskandal klingt, ist in Österreich längst Realität: der elektronisch überwachte Hausarrest, besser bekannt als „Fußfessel“.