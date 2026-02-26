Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

KPÖ vor Wahl in Graz

„Nicht sicher, dass wir stärkste Partei werden“

Steiermark
26.02.2026 12:33
Von links: Robert Krotzer, Elke Kahr, Daniela Gamsjäger-Katzensteiner und Manfred Eber
Von links: Robert Krotzer, Elke Kahr, Daniela Gamsjäger-Katzensteiner und Manfred Eber(Bild: KPÖ/Viktoria Dinius)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Seit mehr als vier Jahren ist die KPÖ die stärkste politische Kraft in Graz. Und auch wenn es Bürgermeisterin Elke Kahr nicht gerne hört, geht die Partei als Favoritin in die Wahl am 28. Juni. Am Donnerstag zogen die Kommunisten eine positive „Zwischenbilanz“ über ihre Arbeit und betonten: „Wir haben uns nicht verbogen.“

0 Kommentare

Startvorteil für die KPÖ: Am vergangenen Freitag verkündete Elke Kahr, dass Graz bereits am 28. Juni und nicht im Herbst einen neuen Gemeinderat wählt. Sechs Tage später zieht die Partei bereits Zwischenbilanz über die bisherige Regierungsperiode und legt dabei eine 28-seitige, professionelle Broschüre über die politischen Leistungen vor.

Die Arbeit daran habe im August mit einer Excel-Liste begonnen, verrät Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer. Der Titel der Bilanz lautet „Für ein freundliches Graz“, illustriert mit einem Eichhörnchen, seit 1988 Symbol der Grazer KPÖ. „Wir haben den Titel in schwierigen Zeiten bewusst gewählt“, betont Bürgermeisterin Kahr.

Am Freitag verkündete Elke Kahr den Wahltermin am 28. Juni.
Am Freitag verkündete Elke Kahr den Wahltermin am 28. Juni.(Bild: Jürgen Fuchs)

„In all den Jahren haben wir uns nicht verbogen“
„Wir sind so geblieben, wie uns die Bevölkerung seit Jahrzehnten kennt. Wir pflegen einen freundschaftlichen, respektvollen und solidarischen Umgang und sind ganz nah an der Bevölkerung. In all den Jahren haben wir uns nicht verbogen“, verweist die Bürgermeisterin auf den „stabilen Wertekompass“ ihrer Partei: für die arbeitende Bevölkerung, einen starken Sozialstaat und einen starken öffentlichen, gemeinnützigen Sektor.

Dementsprechend sei ein Großteil der 540 Millionen Euro an Investitionen seit der Angelobung 2021 „in Infrastruktur für die Allgemeinheit“ geflossen, so Kahr. Es habe „keine Luftschlösser und Denkmäler“ gegeben. Die kommunistischen Stadtregierer verweisen auf viele Gemeindewohnungen, auf neue Busse und Straßenbahnen, Schulen und Kindergärten, gesicherte Grundstücke, die modernisierte Feuerwache Ost oder auch auf den Ausbau der Sportinfrastruktur (das Liebenauer Stadion wird aber mit keinem Wort erwähnt). Gemeinderätin Daniela Gamsjäger-Katzensteiner betont zudem die Abschaffung von Privilegien und gekürzte Klubförderungen: „Die Politik darf kein Selbstbedienungsladen werden.“

Zitat Icon

Wir hören jetzt nicht auf zu arbeiten und sind nicht nur im Wahlkampf unterwegs.

Stadtrat Robert Krotzer

In der Koalition „wird nicht gestritten“
Auf die Frage, was in der aktuellen Periode nicht nach Wunsch verlaufen sei, muss Kahr kurz nachdenken – und nennt dann, assistiert von Finanzstadtrat Manfred Eber, einzig die „budgetäre Situation. Die Kommunen werden insgesamt belastet.“ Generell zeigt sich die KPÖ-Spitzenkandidatin mit der Zusammenarbeit mit den Grünen und der SPÖ in der Koalition sehr zufrieden: „Es wird nicht gestritten, sondern fachlich zusammengearbeitet. Das hat Seltenheitswert.“

Ob sie fünf weitere Jahre in dieser Konstellation bevorzugen würde? Darauf will sich Kahr nicht festlegen. Mit der medial transportierten Favoritenrolle der KPÖ bei der Wahl ist sie ohnehin unglücklich: „Es ist nicht sicher, dass wir die stärkste Kraft werden.“ Krotzer sagt etwas später immerhin: „Wir treten mit einem guten Gefühl vor die Bevölkerung.“

Lesen Sie auch:
In Graz wird gewählt, in Spielberg gastiert die Formel 1. 
Krone Plus Logo
Kahr macht‘s möglich
Fußball-WM, Grand Prix und Graz-Wahl an einem Tag
20.02.2026
Kahr überrascht
Knalleffekt: Graz wählt schon vor dem Sommer
20.02.2026

Offen ist auch, ob Kahr im Falle einer Wiederwahl die volle Periode Bürgermeisterin bleiben oder vor der Wahl 2031 an einen Nachfolger, höchstwahrscheinlich Robert Krotzer, übergeben würde. „Es ist üblich, die ganze Periode zu bleiben. Ich kann aber nicht vorhersagen, ob es aus gesundheitlichen Gründen möglich sein wird.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.02.2026 12:33
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Elke Kahr
Graz
KPÖ
Herbst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.524 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
144.266 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.300 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2586 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
909 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
877 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf