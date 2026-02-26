„Nicht sicher, dass wir stärkste Partei werden“

In der Koalition „wird nicht gestritten“

Auf die Frage, was in der aktuellen Periode nicht nach Wunsch verlaufen sei, muss Kahr kurz nachdenken – und nennt dann, assistiert von Finanzstadtrat Manfred Eber, einzig die „budgetäre Situation. Die Kommunen werden insgesamt belastet.“ Generell zeigt sich die KPÖ-Spitzenkandidatin mit der Zusammenarbeit mit den Grünen und der SPÖ in der Koalition sehr zufrieden: „Es wird nicht gestritten, sondern fachlich zusammengearbeitet. Das hat Seltenheitswert.“