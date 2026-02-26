Nach Parkplatzabzocke suchte Firma die Versöhnung
Wie Frau das schaffte
Nach einem Kurzeinkauf im Einkaufszentrum Frunpark in Asten (OÖ) flatterte bei Nina T. ein Bußgeldbescheid von 88 Euro ins Haus. Doch die 41-Jährige kämpfte dagegen an und die Rechnung wurde am Ende storniert. Wie sie das schaffte und welche Argumente die Firma Loyal Parking hatte – die „Krone“ sprach mit den Beteiligten.
„Bei einem Computer können auch Fehler passieren, aber wir wollen unsere Kunden ja nicht bestrafen“, erklärte Andreas Standhartinger, technischer Hausverwalter des Einkaufszentrums Frunpark in Asten. Was war passiert?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.