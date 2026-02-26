Nach Parkplatzabzocke suchte Firma die Versöhnung

Nach einem Kurzeinkauf im Einkaufszentrum Frunpark in Asten (OÖ) flatterte bei Nina T. ein Bußgeldbescheid von 88 Euro ins Haus. Doch die 41-Jährige kämpfte dagegen an und die Rechnung wurde am Ende storniert. Wie sie das schaffte und welche Argumente die Firma Loyal Parking hatte – die „Krone“ sprach mit den Beteiligten.