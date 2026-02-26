Ex-Weltmeister Stohl kehrt nach 14 Jahren zurück

Franzoni schnellster im Garmisch-Abfahrtstraining
ÖSV-Asse gemächlicher
Schon Vater Rudi war und ist eine Rallye-Legende. Doch seinem Sohn Manfred gelang, was der große Vater nicht geschafft hatte: 2000 wurde er Rallye-Weltmeister bei den seriennahen Autos, holte insgesamt sechs WRC-Podien und wurde 2006 Gesamt-Vierter. Nach 14 Jahren bestreitet er am Samstag im Triestingtal erstmals wieder eine Rallye in Österreich. Zuvor besuchte ihn die „Krone“ am neuen Standort seiner Firma in Pachfurth.
Was mit einem Auto und einem Bus begonnen hat, ist nun eine Firma mit 42 Angestellten, erst im November hat die Stohl Group das Driving Center in Pachfurth übernommen. 160.000 m2 Außenflächen für Fahrtechnikkurse von Exekutive bis Führerscheinneuling, aber auch als Teststrecke für Stohls Rennsport- und Entwicklungsfirma.
