Ex-Weltmeister Stohl kehrt nach 14 Jahren zurück

Schon Vater Rudi war und ist eine Rallye-Legende. Doch seinem Sohn Manfred gelang, was der große Vater nicht geschafft hatte: 2000 wurde er Rallye-Weltmeister bei den seriennahen Autos, holte insgesamt sechs WRC-Podien und wurde 2006 Gesamt-Vierter. Nach 14 Jahren bestreitet er am Samstag im Triestingtal erstmals wieder eine Rallye in Österreich. Zuvor besuchte ihn die „Krone“ am neuen Standort seiner Firma in Pachfurth.