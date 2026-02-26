Blutige Scheren-Attacke, dann zieht Mann sich aus!

Blutige Szenen am Mittwochabend im Märzpark in Wien-Rudolfsheim Fünfhaus: Mit einer Schere soll ein 25-Jähriger plötzlich auf einen 35-jährigen Mann losgegangen sein, der gerade mit seiner Freundin gemütlich auf einer Parkbank saß.
Der unbekannte Mann war gegen 18 Uhr vor dem Pärchen aufgetaucht. Mehrfach fragten die beiden, was er wolle – doch statt einer Antwort soll der Fremde dem 35-Jährigen unvermittelt einen Faustschlag versetzt haben. Es kam zu einem heftigen Gerangel.
Spitzer Gegenstand aus Hosenbund gezogen
Dann die nächste Eskalation: Der 25-Jährige, ein sudanesischer Staatsangehöriger, zog laut Wiener Polizei eine Schere aus seinem Hosenbund und verletzte damit den Mann.
Die Berufsrettung Wien wurde alarmiert und versorgte das Opfer noch vor Ort und brachte es ins Krankenhaus.
Splitterfasernackt die Flucht ergriffen
Und als wäre das alles nicht schon bizarr genug gewesen, setzte der Tatverdächtige noch einen drauf: Kurz vor dem Eintreffen der Polizei entledigte er sich seiner Kleidung – und ergriff splitterfasernackt die Flucht!
Die alarmierten Beamten nahmen den Mann fest und stellten die Schere sicher. Er befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West.
