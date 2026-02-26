Dänemark wählt im März ein neues Parlament

„Souveränität verteidigen“

Auf die US-Annexionsgelüste spielte die Ministerpräsidentin am Donnerstag auch an. Sie wolle weiterhin Regierungschefin bleiben und eine „stabile Regierung“ führen, die unter anderem auch „die Souveränität des Königreichs verteidigt“, erklärte sie. Frederiksen steht seit sieben Jahren an der Spitze der dänischen Regierung. Nachdem sie zunächst eine sozialdemokratische Minderheitsregierung geführt hatte, bildete sie nach der Wahl im November 2022 eine Dreierkoalition mit zwei rechtsliberalen Parteien.