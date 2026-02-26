Vorteilswelt
Taktische Entscheidung

Dänemark wählt im März ein neues Parlament

26.02.2026 13:20
Premierministerin Mette Frederiksen schlug dem dänischen König Neuwahlen vor, der akzeptierte.
Premierministerin Mette Frederiksen schlug dem dänischen König Neuwahlen vor, der akzeptierte.
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hat für 24. März eine Neuwahl des Parlaments verkündet. Hinter der Entscheidung dürfte taktisches Kalkül stecken.

Frederiksen habe dem König Neuwahlen vorgeschlagen und dieser habe akzeptiert, erklärte das Büro der Premierministerin am Donnerstag. Daher werde dem dänischen Volk die Möglichkeit gegeben, zu „wichtigen politischen Angelegenheiten“ Position zu beziehen. Die Wahl finde am Dienstag, 24. März, statt.

„Grönland-Aufschwung“ in Umfragen
Die Entscheidung fällt zu einem Zeitpunkt, wo Mette Frederiksen und ihre dänischen Sozialdemokraten und verbündete Parteien laut dem „Guardian“ in den Umfragen einen „Grönland-Aufschwung“ erleben – ausgelöst durch den Konflikt mit US-Präsident Donald Trump. Damit hat Frederiksen, die seit sieben Jahren an der Spitze der dänischen Regierung steht, intakte Aussichten, weiterzuregieren. Seit November 2022 gibt es eine Dreierkoalition mit zwei rechtsliberalen Parteien.

Sisimiut, die zweitgrößte Stadt Grönlands, ist bekannt für Wintersportmöglichkeiten.
„Völlig inakzeptabel“
Dänemark warnt: USA wollen Grönland weiterhin
14.02.2026

„Souveränität verteidigen“
Auf die US-Annexionsgelüste spielte die Ministerpräsidentin am Donnerstag auch an. Sie wolle weiterhin Regierungschefin bleiben und eine „stabile Regierung“ führen, die unter anderem auch „die Souveränität des Königreichs verteidigt“, erklärte sie. Frederiksen steht seit sieben Jahren an der Spitze der dänischen Regierung. Nachdem sie zunächst eine sozialdemokratische Minderheitsregierung geführt hatte, bildete sie nach der Wahl im November 2022 eine Dreierkoalition mit zwei rechtsliberalen Parteien.

Vergangenes Jahr hatten die Sozialdemokraten bei den Gemeinderatswahlen herbe Verluste erlitten und zum ersten Mal in Jahrzehnten die Macht in der Hauptstadt Kopenhagen abgeben müssen. 

