„Aufstieg wird nie wieder so einfach wie jetzt“

Noch drei Monate, dann ist sie Geschichte: Die Regionalliga Mitte wird mit dem letzten Spieltag am 5. Juni nach 32 Jahren auf Eis gelegt. Ab diesem Wochenende bittet sie zum letzten Tanz über 15 Frühjahrs-Runden (Spielplan und Tabelle >>). „Eine gewisse Wehmut ist immer dabei, weil es sportlich ein tolles Format war, in dem die Steiermark absolut erfolgreich war“, weiß StFV-Präsident Wolfgang Bartosch.