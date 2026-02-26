Vorteilswelt
Geht um Leben und Tod

Zugeparkt! Feuerwehr ist jetzt mit Geduld am Ende

Tirol
26.02.2026 12:00
Drei Verbotsschilder sind allein auf diesem Bild zu sehen, trotzdem parken fünf (!) Autos direkt ...
Drei Verbotsschilder sind allein auf diesem Bild zu sehen, trotzdem parken fünf (!) Autos direkt vor dem Feuerwehrhaus.(Bild: FF Axams, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Brände, Unfälle, Naturkatastrophen und Co. – bei einem Feuerwehreinsatz können Minuten oder gar Sekunden über Leben und Tod entscheiden! Jedem Menschen sollte das bewusst sein. Dass dem leider nicht so ist, zeigt sich unter anderem im Tiroler Axams. Dort wird das Feuerwehrhaus regelmäßig zugeparkt. Die Verantwortlichen greifen jetzt durch!

0 Kommentare

„Wir haben es lange auf freundliche Art und Weise versucht und oft auch das persönliche Gespräch gesucht“, so Feuerwehrkommandant Andreas Mair im „Krone“-Gespräch. Gebessert habe sich die Situation nicht. Ja, man sei sogar „unnötigen und sinnlosen“ Diskussionen ausgesetzt gewesen und habe sich teilweise auch beschimpfen lassen müssen.

Mehr Krone+ Artikel

Tirol
26.02.2026 12:00
Ähnliche Themen
Feuerwehr
UnfallFeuerwehreinsatzBrandNaturkatastrophe

Tirol
