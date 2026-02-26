Zugeparkt! Feuerwehr ist jetzt mit Geduld am Ende

Brände, Unfälle, Naturkatastrophen und Co. – bei einem Feuerwehreinsatz können Minuten oder gar Sekunden über Leben und Tod entscheiden! Jedem Menschen sollte das bewusst sein. Dass dem leider nicht so ist, zeigt sich unter anderem im Tiroler Axams. Dort wird das Feuerwehrhaus regelmäßig zugeparkt. Die Verantwortlichen greifen jetzt durch!
„Wir haben es lange auf freundliche Art und Weise versucht und oft auch das persönliche Gespräch gesucht“, so Feuerwehrkommandant Andreas Mair im „Krone“-Gespräch. Gebessert habe sich die Situation nicht. Ja, man sei sogar „unnötigen und sinnlosen“ Diskussionen ausgesetzt gewesen und habe sich teilweise auch beschimpfen lassen müssen.
