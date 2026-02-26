Seniorin (91) bei Hauseinfahrt von Auto erfasst

Fataler Unfall am Mittwochabend in Rum bei Innsbruck: Eine 91-jährige Frau wurde im Bereich einer Hauseinfahrt von einem Auto erfasst und verletzt. Der Pkw-Lenker habe sich zwar kurz um die Seniorin gekümmert, sei dann aber davongefahren. Ein Passant verständigte die Rettung.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Das von einem unbekannten Mann gelenkte Auto war langsam rückwärts aus der Einfahrt gefahren, teilte die Polizei mit. Die 91-jährige Frau wurde vom Wagen erfasst und zu Boden gestoßen. „Sie wurde dadurch im Bereich der Lendenwirbelsäule verletzt“, hieß es vonseiten der Ermittler weiter.
Lenker verließ den Unfallort
Der unbekannte Lenker habe sich kurz um die Verletzte gekümmert, dann jedoch den Unfallort verlassen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Hall gebracht.
Passant hatte Rettung alarmiert
Die Rettung war von einem unbeteiligten Passanten verständigt worden. Dieser hatte den Unfall selbst nicht beobachtet, hieß es. Ermittlungen laufen.
