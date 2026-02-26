Treffen mit Epstein: Davos-Chef Brede tritt zurück

Der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Børge Brende, hat am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt gegeben – wenige Tage nach einer Untersuchung zu seinen Kontakten mit dem verurteilten US-Millionär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Die Untersuchung ergab zwar keine neuen Vorwürfe, doch Brende begründete seinen Schritt damit, dass das Forum ohne Ablenkungen weiterarbeiten müsse.