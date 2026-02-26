Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Stärkster Reisetrend

Ausprobiert: Warum Wintercamper die Kälte lieben

Bergkrone
26.02.2026 14:04
Nach einer winterlichen Nacht im Camper samt Schneefall musste ich frühmorgens diesen natürlich ...
Nach einer winterlichen Nacht im Camper samt Schneefall musste ich frühmorgens diesen natürlich auch ausschaufeln.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Camping ist längst kein Urlaub für Idealisten mehr – sondern einer der stärksten Reisetrends unserer Zeit. Wohnmobile, Vans und winterfeste Camper boomen, Campingplätze sind das ganze Jahr gut gebucht. Doch was macht diese Faszination aus? Die „Bergkrone“ hat es ausprobiert. 

0 Kommentare

Für mich persönlich war Camping bisher immer eng mit Bergsteigen verbunden: ein kleines Zelt in Basecamps, irgendwo in den Bergen dieser Welt. Stürme, Kälte, wenig Komfort – mehr Mittel zum Zweck. Eine Nacht im Camper auf einem Campingplatz? Das hatte ich hingegen noch nie erlebt. Bis jetzt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bergkrone
26.02.2026 14:04
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Der frühere Extrembergsteiger Peter Habeler (83): „Ich hatte oft Glück.“ 
Schuldspruch nach Tragödie
Tod am Glockner: Verstehen
Sie das Urteil, Herr Habeler?
Krone Plus Logo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.823 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
144.988 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.394 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2592 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1008 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
878 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf