Ausprobiert: Warum Wintercamper die Kälte lieben

Für mich persönlich war Camping bisher immer eng mit Bergsteigen verbunden: ein kleines Zelt in Basecamps, irgendwo in den Bergen dieser Welt. Stürme, Kälte, wenig Komfort – mehr Mittel zum Zweck. Eine Nacht im Camper auf einem Campingplatz? Das hatte ich hingegen noch nie erlebt. Bis jetzt.