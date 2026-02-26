Events im Schnee & Sonnenskilauf

In den Bergen pulsiert das Leben. Im März und Anfang April herrschen oft perfekte Skibedingungen: Sonne, nicht überfüllte Pisten und eine Vielzahl an Top-Veranstaltungen, um die Wintersaison ausklingen zu lassen. Hier einige Tipps der Reiseredaktion.
Der Winter ist keineswegs vorbei, in den Bergen gibt es noch genug Schnee, und es macht einfach großen Spaß, die Schwünge auf den bestens präparierten Hängen zu ziehen und den glitzernden Schnee zu genießen, der, vom Nachtfrost gehärtet, gerade am Vormittag ideale Bedingungen bietet, bevor sich die Pisten gegen Mittag in feinste Firnteppiche verwandeln. Von März bis Anfang April ist naturgemäß weniger los, und das Zauberwort lautet „Sonnenskilauf“. Das Panorama ist traumhaft wie auch die Pausen auf den Hütten, die ihre Terrassen gegen Süden ausgerichtet haben, wo es sich draußen gut schlemmen lässt.
Nach der Stärkung weiterfahren oder vielleicht im Liegestuhl faulenzen? Es ist leicht, die Vorzüge der milden Temperaturen in vollen Zügen zu genießen, sich an der herrlichen Aussicht zu erfreuen. Die Stimmung ist besonders ausgelassen, wenn in den kommenden Wochen Musik in der Luft liegt. DJs, Musiker und Künstler geben sich in den Bergen ein Stelldichein, das Programm ist dicht, und es gilt nur auszuwählen, wo man dabei sein möchte.
Party auf der Piste
Allein im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn findet im März und April eine Vielzahl an hochkarätigen Veranstaltungen statt, wobei an dieser Stelle besonders auf die White Pearl Mountain Days (20. bis 29. März) und das Timoks Family Festival (30. März bis 2. April) hingewiesen sein soll. Die Geburtstagsparty zu 50 Jahre „Schifoan“ wird mit Wolfgang Ambros am 28. März auf der Schmittenhöhe in Zell am See gefeiert.
Neu ist das Retro Festival in Gastein, das sich an Partygäste gleichermaßen wie an Familien wendet. Es findet an zwei Wochenenden im März (13.-15. sowie 20.-22.3.) statt und verbindet Skigenuss, Musik und Sonnenskilauf. Kostenfreie Konzerte verschiedener Stilrichtungen gibt es im Rahmen des Musikfestivals Carven, Ziachn & Zithern (7. und 8. März) in der Almenwelt Lofer. Ein neues Format, das in drei Wochen täglich Highlights bietet, ist der March Glow3 in der Region Hochkönig von 8. bis 29. März.
Wir bleiben im Salzburger Land und schauen uns in Obertauern um. Legendär ist Das Gamsleiten Kriterium (16. bis 19. April), eine Schatzsuche im Schnee, die bei guter Musik und mit der Aussicht auf einen attraktiven Hauptpreis (BMW) durchgeführt wird. Um ein Zeichen zu setzen und die Pink Ribbon Aktion für die österreichische Krebshilfe zu unterstützen, treffen sich von 10. bis 12. April motivierte Skifahrerinnen unter dem Motto #SHESKIS.
Auch die Region Schladming-Dachstein in der Steiermark ist beliebt bei Urlaubern, die gerne Sport und Unterhaltung kombinieren. So etwa bei der Musikanten Ski-WM von 8. bis 12. April. Konzerte finden im Festzelt im WM Park Planai sowie auf vielen Skihütten statt.
Die DJ Ötzi Gipfeltour direkt an der Hauser Kaibling Talstation ist am 14. März bei freiem Eintritt ein absoluter Publikumsmagnet, aber auch das Wintergrillen mit Starkoch Johann Lafer am 29. März auf der Schafalm ist eine populäre Veranstaltung, bei der man lange im Voraus buchen muss. Die DJ Ötzi Gipfeltour gipfelt übrigens am 21. März im Grande Finale im Bergrestaurant Nova Stoba im Skigebiet Silvretta Montafon.
Das Gletscherschauspiel Hannibal feiert heuer sein 25-Jahre-Jubiläum. Dabei handelt es sich um eine multimediale Live-Inszenierung mit rund 500 Darstellern, bei der die legendäre Alpenüberquerung des karthagischen Feldherrn Hannibal erzählt wird. Das Jubiläum wird am 10. April am Rettenbachgletscher im Ötztal gefeiert. Zuerst Ski fahren, dann beim Electric Mountain Festival (13. bis 18.4.) in Sölden tanzen.
Während der Music Weeks (16. bis 29. März) wird das Pitztal zur musikalischen Bühne – ein Höhepunkt davon: Am 21. März spielen Pizzera & Jaus live am Hochzeiger. Tirols höchste Weinverkostung ist von 13. bis 19. April bei den Pitz Spring Weeks angesetzt und verspricht eine geniale Verbindung von Berg und Genuss. Auch beim Genussgipfel in Hinterstoder (OÖ) am 14. März dreht sich alles um österreichische Weine und regionale Schmankerln.
Genussbegeisterte Skifans müssen sich den 7. März merken, wenn im Skigebiet Kasberg in Grünau im Almtal eine Hütten-Gourmet-Tour am Programm steht. Eine ultimative Herausforderung ist das Amateurrennen „Wilde Grube Ride“ am 18. April am Stubaier Gletscher, wo Technik, Ausdauer und Geschwindigkeit gefragt sind. Anspruchsvoll ist auch das Kult-Skirennen „Der Weiße Rausch“ zum Saisonabschluss (18. April) in St. Anton am Arlberg. Berühmt ist der Massenstart am Vallugagrat.
Ski fahren & abschlagen
Das Beste kommt auch in Kärnten am Ende der Saison, etwa mit dem Sonnenskilauf unter dem Motto „Music meets Sun“, wenn am Nassfeld über Wochen hinweg DJs und Live-Acts auf Sonnenterrassen-Vibes treffen. Familien sind am Mölltaler Gletscher beim Family & Fun Weekend (4. bis 6. April) oder bei der Ostereiersuche im Skigebiet Großglockner/Heiligenblut (5. April) gut aufgehoben.
Das Finale auf der Turracher Höhe wird mit einem Kilt-Skitag (10. + 11. April) begangen, während noch etwas Spezielles im südlichsten Bundesland möglich ist – nämlich zwei Jahreszeiten an einem Tag und damit von der Piste auf den Golfplatz!
