Events im Schnee & Sonnenskilauf

Der Winter ist keineswegs vorbei, in den Bergen gibt es noch genug Schnee, und es macht einfach großen Spaß, die Schwünge auf den bestens präparierten Hängen zu ziehen und den glitzernden Schnee zu genießen, der, vom Nachtfrost gehärtet, gerade am Vormittag ideale Bedingungen bietet, bevor sich die Pisten gegen Mittag in feinste Firnteppiche verwandeln. Von März bis Anfang April ist naturgemäß weniger los, und das Zauberwort lautet „Sonnenskilauf“. Das Panorama ist traumhaft wie auch die Pausen auf den Hütten, die ihre Terrassen gegen Süden ausgerichtet haben, wo es sich draußen gut schlemmen lässt.