So will Insolvenz-Austria Geisterspiele vermeiden

In der 2. Fußball-Liga startet für die Austria Klagenfurt am Freitag das sportliche Frühjahr – Schwarz-Weiß Bregenz wartet auf den Insolvenz-Klub, für den der Zwangsabstieg mit Saisonende bereits besiegelt ist. Um bei den Heimspielen keine totale Geisterstimmung erleben zu müssen, starten die Verantwortlichen eine Ticket-Aktion.
Am Freitag startet für Violett das völlig belanglose Frühjahr der 2. Liga. Das sportliche Tabellenschlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz wartet auf die finanzmarode Austria Klagenfurt, die aufgrund des nun rechtskräftig gewordenen Insolvenzverfahrens von der Bundesliga – gemeinsam mit den in den Konkurs geschlitterten SV Stripfing – offiziell erst zu Saisonende auf den letzten Rang gereiht wird.
