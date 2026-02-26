So will Insolvenz-Austria Geisterspiele vermeiden

Am Freitag startet für Violett das völlig belanglose Frühjahr der 2. Liga. Das sportliche Tabellenschlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz wartet auf die finanzmarode Austria Klagenfurt, die aufgrund des nun rechtskräftig gewordenen Insolvenzverfahrens von der Bundesliga – gemeinsam mit den in den Konkurs geschlitterten SV Stripfing – offiziell erst zu Saisonende auf den letzten Rang gereiht wird.