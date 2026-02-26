EU geht verstärkt gegen illegalen Waffenhandel vor

Dänemark wählt im März ein neues Parlament
Taktische Entscheidung
Die Europäische Kommission will verstärkt gegen den illegalen Handel mit Schusswaffen vorgehen. Ziel ist ein EU-weiter Strafrahmen für den Handel, die Herstellung und den Besitz illegaler Schusswaffen, Munition und wesentlicher Waffenteile. Besonders berücksichtigt werden dabei die Risiken durch 3D-gedruckte Waffen.
„Europa ist einer der sichersten Orte der Welt. Doch Kriege und Konflikte in der Welt führen zu einem erheblichen Anstieg des illegalen Waffenhandels bei uns“, erklärte EU-Migrationskommissar Magnus Brunner der „Krone“.
