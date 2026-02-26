EU geht verstärkt gegen illegalen Waffenhandel vor

Die Europäische Kommission will verstärkt gegen den illegalen Handel mit Schusswaffen vorgehen. Ziel ist ein EU-weiter Strafrahmen für den Handel, die Herstellung und den Besitz illegaler Schusswaffen, Munition und wesentlicher Waffenteile. Besonders berücksichtigt werden dabei die Risiken durch 3D-gedruckte Waffen.