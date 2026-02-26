Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Viel zu leicht“

Brüssel macht gegen Waffen aus 3D-Drucker mobil

Digital
26.02.2026 13:18
Die „Liberator“ gilt als erste schussfähige Waffe aus dem 3D-Drucker.
Die „Liberator“ gilt als erste schussfähige Waffe aus dem 3D-Drucker.(Bild: AFP/ROBERT MACPHERSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Schusswaffen in der EU vorgelegt. Damit soll eine Gesetzeslücke geschlossen werden, die bisher eine missbräuchliche Verwendung von 3D-Druckern zur Herstellung illegaler Waffen zulässt.

0 Kommentare

„Es ist leider viel zu leicht geworden, eine Schusswaffe zu Hause mit einem 3D-Drucker und einer Blaupause herzustellen“, sagte der für innere Sicherheit zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner. Noch dazu gebe es in den EU-Ländern viele unterschiedliche Regelungen, sodass Kriminelle und Terroristen Gesetzeslücken ohne große Schwierigkeiten ausnutzen könnten.

„Genau auf den Missbrauch dieser innovativen Technologie haben es unsere neuen Regeln vorgesehen“, sagte Brunner. Die weltweiten Kriege und Konflikte führten auch zu einem erheblichen Anstieg des illegalen Waffenhandels in der EU. „Darauf müssen wir vorbereitet sein, mit europaweiten Regeln und besserer grenzüberschreitender Polizeiarbeit.“

Bestehende EU-Regeln zum legalen Besitz bleiben unverändert
Derzeit bestehen nach Angaben der EU-Kommission erhebliche Unterschiede darin, wie schusswaffenbezogene Straftaten definiert und bestraft werden, was zu einem zersplitterten Rechtsrahmen innerhalb der EU führe. Der Vorschlag soll eine Harmonisierung fördern und die Wirksamkeit der Strafverfolgung verbessern.

Lesen Sie auch:
Luigi Mangione wird verdächtigt, den Versicherungsmanager Brian Thompson mit einer sogenannten ...
Krone Plus Logo
„Weit gekommen“
CEO-Mord offenbart Fortschritt bei „Geisterwaffen“
12.12.2024

Konkret sieht er einen EU-weiten Rahmen mit gemeinsamen Definitionen und Strafmaßnahmen vor, eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten, eine verbesserte Erhebung und Nutzung von Daten sowie das Schließen einer bisherigen Gesetzeslücke beim Missbrauch von 3D-Druckern zur Herstellung illegaler Waffen.

  Die EU-Kommission betont, dass bestehenden EU-Regeln zum legalen Erwerb, Besitz und grenzüberschreitenden Transport von Schusswaffen unverändert bleiben. Der Vorschlag richte sich ausschließlich gegen vorsätzliche Handlungen im Zusammenhang mit illegalen Schusswaffen und wahre vollständig gesetzeskonforme Tätigkeiten von Händlern, Industrie und Bürgern.

EU-Staaten müssen Höchststrafen und Kontaktstellen vorsehen
Dem Entwurf zufolge müssen die Mitgliedstaaten auch Höchststrafen festlegen von mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe für Erstellung, Erwerb, Besitz und Verbreitung von 3D-Bauplänen, fünf Jahren für den Besitz illegaler Schusswaffen, wesentlicher Teile und Munition und acht Jahren für Handel und Herstellung illegaler Schusswaffen.

Der Vorschlag verpflichtet die EU-Staaten zudem zur Einrichtung einer nationalen Kontaktstelle für Schusswaffen. Diese Stellen sollen eine operative Zusammenarbeit ermöglichen, etwa bei der Nachverfolgung und Beschlagnahme von Waffen, die zwischen Mitgliedstaaten geschmuggelt werden. Die nationalen Kontaktstellen sollen außerdem Daten sammeln, um regelmäßig ein Lagebild zu erstellen.

Der Datensatz soll grundlegende Informationen wie Modell und Typ der Waffe umfassen und den EU-Staaten helfen, Trends zu erkennen – etwa wenn deaktivierte Waffen aus Konfliktgebieten in die EU gelangen. Die EU-Staaten sollen außerdem statistische Daten über die Anzahl beschlagnahmter Waffen, Ermittlungen, Anklagen und Verurteilungen sowie Strafen alle fünf Jahre an die EU-Kommission übermitteln.

Die EU-Richtlinie muss vom EU-Ministerrat und dem Europäischen Parlament beschlossen werden. Die EU-Kommission verweist darauf, dass die EU das UNO-Feuerwaffenprotokoll ratifiziert hat und sich damit verpflichtet, die illegale Herstellung und den Handel zu kriminalisieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
26.02.2026 13:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Revival: Recolonization“ kombiniert klassische Aufbau- und Eroberungsmechaniken mit einer ...
Kommt auf PlayStation
„Revival: Recolonization“: Strategischer Neuanfang
„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.524 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
144.266 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.300 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2586 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
909 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
877 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Mehr Digital
„Viel zu leicht“
Brüssel macht gegen Waffen aus 3D-Drucker mobil
Innovation aus Japan
Waschmaschine für den Menschen geht in den Verkauf
Wir fragen nach
Social Media verbieten? Das sagt die Jugend dazu
Salzburger Entwickler
Roboter für Rezeption: „Sie hat immer guten Rat!“
„Bitte heute zahlen“
Betrüger geben sich als Ex-Minister Darabos aus

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf