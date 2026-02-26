Brüssel macht gegen Waffen aus 3D-Drucker mobil

„Es ist leider viel zu leicht geworden, eine Schusswaffe zu Hause mit einem 3D-Drucker und einer Blaupause herzustellen“, sagte der für innere Sicherheit zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner. Noch dazu gebe es in den EU-Ländern viele unterschiedliche Regelungen, sodass Kriminelle und Terroristen Gesetzeslücken ohne große Schwierigkeiten ausnutzen könnten.