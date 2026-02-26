Neuer Amphibientunnel in Wien Hernals beschlossen

Jeder einzelne Verlust wiegt schwer für die gesamte Population

Die Bilanz ist dennoch alarmierend. Alle Amphibienarten Wiens stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten, und die Tierschützer dokumentieren Jahr für Jahr weitere Rückgänge. Die Lösung, auf die der VGT seit Jahren drängt, ist ein festes Tunnelleitsystem, das die Tiere selbständig und rund um die Uhr unter der Straße hindurchführt. Am Schottenhof an der Bezirksgrenze zu Penzing gibt es bereits einen Tunnel, der jedoch nur in eine Richtung funktioniert.