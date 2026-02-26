Neuer Amphibientunnel in Wien Hernals beschlossen

Sieben Jahre, mehr als 5.400 gerettete Tiere, zahlreiche Freiwillige bei Wind und Regen. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat mit seiner Hartnäckigkeit (wieder) etwas bewegt: Hernals baut feste Amphibientunnel. Bezirksvorsteher Peter Jagsch hat das Budget freigegeben und damit ein klares Zeichen gesetzt.
Jedes Jahr, wenn die ersten milden Regennächte des Frühlings einsetzen, beginnt in Hernals eine stille Katastrophe. Tausende Kröten, Frösche und Molche machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern im Wienerwald, und ihr Weg führt sie über die stark befahrene Straße. Viele von ihnen überleben diese Wanderung nicht.
Vom Handtragen zum Schutzzaun
2017 begannen erste Tierschützer des Vereins gegen Tierfabriken (VGT), die Tiere schlicht per Hand über die Straße zu tragen. Da der Großteil der Amphibien dabei trotzdem überfahren wurde, stellte der VGT das Projekt mit Unterstützung der Stadt Wien auf breitere Beine.
Seit 2020 wird Ende Februar ein 850 Meter langer Schutzzaun entlang der Neuwaldegger Straße aufgestellt, in den 84 Kübel eingelassen sind. Zweimal täglich, vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang, kommen Freiwillige, holen die hineingeplumpsten Amphibien heraus, dokumentieren sie nach Art, Anzahl und Geschlecht und setzen sie auf der anderen Straßenseite in Freiheit. Seit 2020 konnten so mehr als 5.400 Tiere gerettet werden.
Jeder einzelne Verlust wiegt schwer für die gesamte Population
Die Bilanz ist dennoch alarmierend. Alle Amphibienarten Wiens stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten, und die Tierschützer dokumentieren Jahr für Jahr weitere Rückgänge. Die Lösung, auf die der VGT seit Jahren drängt, ist ein festes Tunnelleitsystem, das die Tiere selbständig und rund um die Uhr unter der Straße hindurchführt. Am Schottenhof an der Bezirksgrenze zu Penzing gibt es bereits einen Tunnel, der jedoch nur in eine Richtung funktioniert.
Bezirk macht Ernst
Nun ist die dauerhafte Lösung greifbar nah. Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) sicherte zu, die Bauarbeiten am Hanslteich noch heuer durchführen zu lassen, und stellte ein Budget von 800.000 Euro bereit. Auch am Schottenhof soll die bestehende Anlage ausgebaut werden, die Fertigstellung ist für Mai vorgesehen. Projektleiterin Heidi Lacroix vom VGT sprach von einem „Freudentag für die Amphibien des Wienerwalds“ und nahm Jagsch beim Wort.
„Froschklauber“ werden dringend gesucht!
Bis die Tunnel stehen, bleibt der Einsatz der Freiwilligen unverzichtbar! Wer mithelfen möchte: Am Sonntag, 1. März 2026, findet um 11.30 Uhr die Einschulung für neue Helfer direkt am Hanslteich neben dem Restaurant Klee statt.
Bei der Tierschutztätigkeit kommt man in den Genuss, Amphibien aller Art hautnah kennenzulernen. So kann man diese kleinen, liebenswürdigen Wunderwerke der Natur aus nächster Nähe bestaunen und am wichtigsten: Täglich viele Frösche-Leben retten und damit einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz leisten.
