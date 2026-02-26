Vorteilswelt
Vereine dürfen hoffen

Im Ländle feiert der Fußball einen Aufschwung

„Krone“-Plus
26.02.2026 12:30
Altach-Kapitän Lukas Jäger und seine Teamkollegen träumen von der Meistergruppe.
Altach-Kapitän Lukas Jäger und seine Teamkollegen träumen von der Meistergruppe.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Die Vorarlberger Vereine fallen in letzter Zeit sehr positiv auf! In Altach begeistern die Herren, die auf dem Weg in die Meistergruppe sind. Gleiches gilt für die Frauen-Abteilung der Rheindörfler. Außerdem träumt Lustenau vom Wiederaufstieg und sogar Sorgenkind Bregenz darf hoffen.

0 Kommentare

Als Vorarlberger Fußballfan kommt man derzeit fast überall auf seine Kosten, die Ländle-Klubs sind in Aufbruchsstimmung! Allen voran sind da die Altacher in der Bundesliga. Dort feierten die Rheindörfler in den vergangenen Jahren im Grunddurchgang öfters starke Erfolge, nach der Punkteteilung spielte man aber immer gegen den Abstieg.

26.02.2026
26.02.2026 12:30
