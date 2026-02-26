Im Ländle feiert der Fußball einen Aufschwung

Als Vorarlberger Fußballfan kommt man derzeit fast überall auf seine Kosten, die Ländle-Klubs sind in Aufbruchsstimmung! Allen voran sind da die Altacher in der Bundesliga. Dort feierten die Rheindörfler in den vergangenen Jahren im Grunddurchgang öfters starke Erfolge, nach der Punkteteilung spielte man aber immer gegen den Abstieg.