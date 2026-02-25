Tschick adé: „Mission Rauchfrei“ spornt Leser an

Melanzani als Dauerbrenner

Im Nachhinein wäre der Gang in eines der vielen veganen Lokale – in Kärnten eine rein mythische Einrichtung – wohl deutlich vernünftiger gewesen. Und so wandert mein Blick über die Speisekarte voller Köstlichkeiten, die leider alle in irgendeiner Form Fleisch enthalten. Von Kasnudln leider auch keine Spur – diesbezüglich ist Wien eine kulinarische Wüste. Erst fast am Ende, kurz vor den Nachspeisen, die vegane Ecke mit drei Speisen zur Auswahl. Es werden wieder Melanzani - sicher nicht zum letzten Mal bis Ostern...