Iran legt nun Entwurf für neues Atomabkommen vor

Die USA und der Iran verhandeln in Genf erneut über ein Atomabkommen. Kurz vor Beginn der Gespräche hat der Iran offenbar einen neuen Vorschlag gemacht.
Irans Außenminister Abbas Araqchi präsentierte am Mittwochabend die „Elemente bezüglich einer möglichen Vereinbarung“ kurz vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde in der Schweiz dem Vermittler Oman, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag berichtete.
Trump-Schwiegersohn auch am Verhandlungstisch
In Genf gingen Delegationen aus Washington und Teheran indes in die wohl entscheidende Gesprächsrunde. Für den Iran verhandelt das Team um Araqchi, für die US-Seite der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.
Signale der Flexibilität von iranischer Seite
Der Iran bekräftigte erneut, keine Atomwaffen entwickeln zu wollen. „Es würde keinen Sieg für irgendwen geben – es wäre ein verheerender Krieg“, sagte Araqchi in einem Interview mit „India Today“ am Mittwoch, kurz bevor er nach Genf flog. Der Iran stellt eine konstruktive Haltung bei den indirekten Gesprächen mit den USA in Aussicht. Sein Land werde „ernsthaft und flexibel“ in die Gespräche gehen, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums dem Sender Press TV. Er fügt hinzu, dass sich die Gespräche ausschließlich auf Atom-Themen und die Aufhebung von Sanktionen konzentrieren würden.
Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen.
Über andere von den USA eingebrachte Themen will die Islamische Republik nicht sprechen – darunter eine Begrenzung ihres Raketenarsenals oder ein Ende der Unterstützung militanter Gruppen wie der Hisbollah im Libanon.
US-Außenminister Marco Rubio hatte kurz vor Auftakt der Gespräche behauptet, der Iran versuche, Interkontinentalraketen zu entwickeln. Seinen Angaben nach sollen sich die indirekten Gespräche unter Vermittlung des Golfstaats Oman jedoch hauptsächlich auf das umstrittene iranische Atomprogramm fokussieren.
Sorge vor militärischer Eskalation
Die Sorge vor einer militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran hält Politik und Finanzmärkte unterdessen weiter in Atem. US-Präsident Donald Trump hatte am 19. Februar eine Einigung mit dem Iran binnen zehn bis 15 Tagen gefordert. Andernfalls würden „sehr schlimme Dinge“ geschehen.
Größte US-Militärverlegung in den Nahen Osten seit 2003
Gleichzeitig ist die größte US-Militärverlegung in den Nahen Osten seit der Invasion des Irak im Jahr 2003 im Gang. Der größte US-Flugzeugträger, die „USS Gerald R. Ford“, lief am Donnerstag aus einem Hafen bei der griechischen Insel Kreta aus. Das Schiff wird am Freitag in der Nähe von Haifa in Nordisrael erwartet.
Der größte US-Flugzeugträger ist zur Stunde Richtung Nahost unterwegs:
Iran droht mit Vergeltung
Zudem haben die USA nach Angaben eines US-Vertreters rund ein Dutzend F-22-Kampfflugzeuge nach Israel verlegt. Das Pentagon lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Im Juni vergangenen Jahres hatten die USA gemeinsam mit Israel iranische Atomanlagen angegriffen. Der Iran hat für den Fall eines erneuten Angriffs mit scharfer Vergeltung gedroht.
Die Ölpreise zogen am Donnerstag leicht an. Befürchtet werden Lieferunterbrechungen im Falle eines militärischen Konflikts. Saudi-Arabien erhöht als Vorkehrung einem Insider zufolge seine Ölproduktion und -exporte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.