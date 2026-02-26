Iran legt nun Entwurf für neues Atomabkommen vor

Signale der Flexibilität von iranischer Seite

Der Iran bekräftigte erneut, keine Atomwaffen entwickeln zu wollen. „Es würde keinen Sieg für irgendwen geben – es wäre ein verheerender Krieg“, sagte Araqchi in einem Interview mit „India Today“ am Mittwoch, kurz bevor er nach Genf flog. Der Iran stellt eine konstruktive Haltung bei den indirekten Gesprächen mit den USA in Aussicht. Sein Land werde „ernsthaft und flexibel“ in die Gespräche gehen, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums dem Sender Press TV. Er fügt hinzu, dass sich die Gespräche ausschließlich auf Atom-Themen und die Aufhebung von Sanktionen konzentrieren würden.