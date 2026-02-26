Vorteilswelt
Verhandlungen mit USA:

Iran legt nun Entwurf für neues Atomabkommen vor

Außenpolitik
26.02.2026 12:52
Der iranische Außenminister Abbas Araqchi (rechts) schüttelt vor der Verhandlungsrunde in Gend ...
Der iranische Außenminister Abbas Araqchi (rechts) schüttelt vor der Verhandlungsrunde in Gend dem Außenminister Omans, Badr Albusaidi, die Hand.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA und der Iran verhandeln in Genf erneut über ein Atomabkommen. Kurz vor Beginn der Gespräche hat der Iran offenbar einen neuen Vorschlag gemacht.

0 Kommentare

Irans Außenminister Abbas Araqchi präsentierte am Mittwochabend die „Elemente bezüglich einer möglichen Vereinbarung“ kurz vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde in der Schweiz dem Vermittler Oman, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag berichtete.

Trump-Schwiegersohn auch am Verhandlungstisch
In Genf gingen Delegationen aus Washington und Teheran indes in die wohl entscheidende Gesprächsrunde. Für den Iran verhandelt das Team um Araqchi, für die US-Seite der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

Der Außenminister Omans, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi (re.), mit dem Sonderbeauftragten des ...
Der Außenminister Omans, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi (re.), mit dem Sonderbeauftragten des Weißen Hauses, Steve Witkoff (Mitte), und Trump-Schiwgersohn Jared Kushner.(Bild: AFP)

Signale der Flexibilität von iranischer Seite
Der Iran bekräftigte erneut, keine Atomwaffen entwickeln zu wollen. „Es würde keinen Sieg für irgendwen geben – es wäre ein verheerender Krieg“, sagte Araqchi in einem Interview mit „India Today“ am Mittwoch, kurz bevor er nach Genf flog. Der Iran stellt eine konstruktive Haltung bei den indirekten Gesprächen mit den USA in Aussicht. Sein Land werde „ernsthaft und flexibel“ in die Gespräche gehen, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums dem Sender Press TV. Er fügt hinzu, dass sich die Gespräche ausschließlich auf Atom-Themen und die Aufhebung von Sanktionen konzentrieren würden.

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen.

Hintergrund

  • Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm.
  • Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt.
  • Trump fordert von den Mullahs zudem die Eindämmung ihres Raketenprogramms.
  • Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten.
  • Die Mullahs haben jedoch Uran weit über den für die Energieerzeugung notwendigen Grad hinaus angereichert.
  • Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter US-Wirtschaftssanktionen.

Über andere von den USA eingebrachte Themen will die Islamische Republik nicht sprechen – darunter eine Begrenzung ihres Raketenarsenals oder ein Ende der Unterstützung militanter Gruppen wie der Hisbollah im Libanon.

US-Außenminister Marco Rubio hatte kurz vor Auftakt der Gespräche behauptet, der Iran versuche, Interkontinentalraketen zu entwickeln. Seinen Angaben nach sollen sich die indirekten Gespräche unter Vermittlung des Golfstaats Oman jedoch hauptsächlich auf das umstrittene iranische Atomprogramm fokussieren.

Sorge vor militärischer Eskalation
Die Sorge vor einer militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran hält Politik und Finanzmärkte unterdessen weiter in Atem. US-Präsident Donald Trump hatte am 19. Februar eine Einigung mit dem Iran binnen zehn bis 15 Tagen gefordert. Andernfalls würden „sehr schlimme Dinge“ geschehen.


Netanyahu weilte kürzlich in Washington, um das weitere Vorgehen gegen den Iran zu beraten.
USA suchen Kriegsgrund
Israel soll gegen die Mullahs als Köder herhalten
26.02.2026
Da war doch etwas ...
Trump entlarvt jetzt sein eigenes Iran-Märchen
25.02.2026
108 Minuten Eigenlob
Was Trump bei seiner langen Rede lieber aussparte
25.02.2026

Größte US-Militärverlegung in den Nahen Osten seit 2003
Gleichzeitig ist die größte US-Militärverlegung in den Nahen Osten seit der Invasion des Irak im Jahr 2003 im Gang. Der größte US-Flugzeugträger, die „USS Gerald R. Ford“, lief am Donnerstag aus einem Hafen bei der griechischen Insel Kreta aus. Das Schiff wird am Freitag in der Nähe von Haifa in Nordisrael erwartet.

Der größte US-Flugzeugträger ist zur Stunde Richtung Nahost unterwegs:

Iran droht mit Vergeltung
Zudem haben die USA nach Angaben eines US-Vertreters rund ein Dutzend F-22-Kampfflugzeuge nach Israel verlegt. Das Pentagon lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Im Juni vergangenen Jahres hatten die USA gemeinsam mit Israel iranische Atomanlagen angegriffen. Der Iran hat für den Fall eines erneuten Angriffs mit scharfer Vergeltung gedroht.

Die Ölpreise zogen am Donnerstag leicht an. Befürchtet werden Lieferunterbrechungen im Falle eines militärischen Konflikts. Saudi-Arabien erhöht als Vorkehrung einem Insider zufolge seine Ölproduktion und -exporte.



