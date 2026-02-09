Beatrice und Eugenie lassen Andrew nicht fallen

Doch die Prinzessinnen wenden sich nicht ab

Wie das Magazin „Hello“ unter Berufung auf Insider berichtet, haben Beatrice und Eugenie ihren Eltern trotz der massiven Vorwürfe nicht den Rücken gekehrt. Die Krise belaste die Schwestern jedoch schwer. Besonders auch, weil auch ihre Namen in den „Epstein-Files“ auftauchen.

Besonders brisant: In einer umstrittenen E-Mail aus dem Jahr 2010 wird Eugenies Privatleben thematisiert. Auf eine Anfrage von Epstein antwortete ein Absender – mutmaßlich Sarah Ferguson -, dass Eugenie gerade von einem „Shagging-Wochenende“, also einem Sex-Wochenende, zurückerwartet werde.