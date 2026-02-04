Andrew in Nacht-und-Nebel-Aktion ausgezogen

Wie schon in der letzten Woche berichtet wurde, sei Andrew von seinem neuen Heim aber alles andere als begeistert. Zwar sei die Marsh Farm ein „recht charmantes Cottage“, das an sich auch groß genug für einen Junggesellen ist, doch im Gegensatz zur prunkvollen Royal Lodge wirkt das Farmhaus mit nur fünf Schlafzimmern fast winzig.