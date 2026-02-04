Andrew in Nacht-und-Nebel-Aktion ausgezogen

Harte Zeiten für Ex-Prinz Andrew: Inmitten neuer Enthüllungen rund um seine Verstrickung in den Epstein-Skandal musste der Bruder von König Charles die Royal Lodge nun endgültig verlassen – in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wie gemunkelt wird.
Seit Oktober des letzten Jahres war bekannt, dass Andrew Mountbatten-Windsor aus seinem 30-Zimmer-Anwesen im Windsor Great Park ausziehen muss. Doch zuletzt schien es so, als zögere der in Ungnade gefallene Bruder von König Charles den Umzug immer weiter heraus.
Charles zunehmend besorgt
Bis jetzt! Denn wie die „Daily Mail“ berichtete, sei der 65-Jährige nun regelrecht aus seinem Anwesen hinausgeworfen worden, da der König nach den neuen, pikanten Epstein-Enthüllungen der letzten Tage zunehmend besorgt gewesen sei.
Wie es heißt, soll Andrew vorläufig in der Wood Farm in Sandringham unterkommen, bis die Renovierungsarbeiten an der Marsh Farm, dem neuen Zuhause des ehemaligen Duke of York, das ebenfalls in Sandringham liegt, abgeschlossen sind.
Neuer Wohnsitz nun offiziell Norfolk
Wie die BBC zudem berichtete, werde Andrew „voraussichtlich in den nächsten Wochen nach Windsor zurückkehren“, um den Rest seiner Sachen in der Royal Lodge abzuholen. Sein neuer, offizieller Wohnsitz sei aber fortan in Norfolk.
Wie schon in der letzten Woche berichtet wurde, sei Andrew von seinem neuen Heim aber alles andere als begeistert. Zwar sei die Marsh Farm ein „recht charmantes Cottage“, das an sich auch groß genug für einen Junggesellen ist, doch im Gegensatz zur prunkvollen Royal Lodge wirkt das Farmhaus mit nur fünf Schlafzimmern fast winzig.
Andrew wegen neuem Heim ausgerastet
Bei einer ersten Besichtigung im Jänner sei der Ex-Prinz daher regelrecht ausgerastet. „Er wollte Marsh Farm auf keinen Fall“, verriet eine Quelle der „Daily Mail“. „So klein hat er nicht mehr gewohnt, seit er sein Apartment im Buckingham-Palast verlassen hat.“
Offenbar hat Prinz Andrew aber auch einen Plan B in petto. Wie gemunkelt wird, soll die Marsh Farm nur ein kleiner Zwischenstopp für den Skandal-Bruder von Charles.
Wie unter anderem Royal-Biograf Andrew Lownie berichtete, verdichten sich die Hinweise, dass Andrew plane, ins Ausland zu ziehen. Demnach fasse der 65-Jährige Bahrain ins Auge. „Dort ist er fernab der britischen Presse ... und es ist schön sonnig“, erklärte er der „Page Six“.
Neue Enthüllungen schocken Royals
Der Ex-Prinz, der als Bürgerlicher nur noch Andrew Mountbatten-Windsor heißt, war auch in den jüngst veröffentlichten Dokumenten aus den Epstein-Akten prominent aufgetaucht. Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb er in Haft.
Andrew wies die Vorwürfe, in die Machenschaften verwickelt und sich selbst des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht zu haben, immer zurück.
