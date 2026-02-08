Feinschliff für die letzten Opernball-Schritte

Unter den Debütanten sind unter anderen auch Paris Worseg, Sohn von Arthur Worseg mit Tanzpartnerin Stefanie. Für sie war es schon immer ein Traum, den Opernball zu eröffnen, und so fragte sie Worseg, ob sie das nicht gemeinsam machen wollen würden. „Er hat sofort ,Ja‘ gesagt“, erzählte sie. Paris Worseg wohnt eigentlich in Spanien und ist extra für die Opernball-Zeit zurück nach Wien gekommen.