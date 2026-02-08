Vorteilswelt
Prominente Debütanten

Feinschliff für die letzten Opernball-Schritte

Adabei Österreich
08.02.2026 19:00
Porträt von Emily Patek
Porträt von Isabella Langer
Von Emily Patek und Isabella Langer

Seit Wochen herrscht im Land Opernball-Fieber. Und während sich die einen um das perfekte Kleid kümmern, herrscht bei anderen eine ganz andere Art der Vorbereitung: Die Debütanten zeigten am Sonntag bei der letzten Probe vor der Generalprobe, dass sie es drauf haben – Prominenz inklusive ...

0 Kommentare

Der Opernball rückt immer näher und während im Land die Vorfreude steigt, steigt bei den 144 Debütanten-Paaren die Aufregung vor dem großen Abend. Unter den strengen Augen der Choreografen Maria Angelini-Santner und Christoph Santner wurden am Sonntag die Schritte noch fleißig geprobt.

Maria Angelini-Santner und Christoph Santner übernehmen auch heuer die Choreografie.
Maria Angelini-Santner und Christoph Santner übernehmen auch heuer die Choreografie.(Bild: Alexander Tuma)

Unter den Pärchen sind auch dieses Jahr wieder zahlreiche klingende Namen: So wird Comedian Paulus Bohl, alias Dr. Bohl, mit seiner Freundin Léa Blanca sogar in der ersten Reihe das große Staatsgewalze eröffnen. Eine besondere Ehre und auch ein besonderer Druck, wie der 29-Jährige erzählte: „Wenn die Augen des Landes auf einem ruhen, hat man da auch etwas mehr Verantwortung.“

In der ersten Reihe: Christoph Plachutta mit Sophia Planegger (li.) und Dr. Bohl mit Freundin ...
In der ersten Reihe: Christoph Plachutta mit Sophia Planegger (li.) und Dr. Bohl mit Freundin Léa Blanca.(Bild: Alexander Tuma)

Tafelspitz während des Walzers?
Direkt daneben, ebenfalls in der ersten Reihe, wird Christoph Plachutta mit seiner Tanzpartnerin Sophia Planegger die Schritte aufs Parkett bringen. Auf die Frage, ob der Gastronom durch seinen Namen mehr Druck verspürt, antwortete er ganz gelassen: „Müsste ich währenddessen einen perfekten Tafelspitz anrichten, wäre das was anderes.“

Unter den Debütanten sind unter anderen auch Paris Worseg, Sohn von Arthur Worseg mit Tanzpartnerin Stefanie. Für sie war es schon immer ein Traum, den Opernball zu eröffnen, und so fragte sie Worseg, ob sie das nicht gemeinsam machen wollen würden. „Er hat sofort ,Ja‘ gesagt“, erzählte sie. Paris Worseg wohnt eigentlich in Spanien und ist extra für die Opernball-Zeit zurück nach Wien gekommen. 

Auch Lilly Hohenlohe wird über das Parkett schweben. Darüber freut sich bestimmt auch Papa Karl, der den Opernball heuer wieder kommentieren wird.

