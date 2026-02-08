Naomi Campbell hatte jahrelang Kontakt zu Epstein

Naomi Campbell: „Muss unbedingt mit ihm sprechen“

Auch nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 wegen Sexualdelikten an einem minderjährigen Mädchen ließ sich Campbell offenbar nicht davon abhalten, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Die Akten bringen Details mehrerer Nachrichten ans Licht, die die beiden ausgetauscht haben. „Bitte rufen Sie Naomi sofort an“, heißt es in einer Nachricht aus dem Jahr 2015. „Sie sagt, sie müsse unbedingt mit Ihnen sprechen.“