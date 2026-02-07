Vorteilswelt
Name in Epstein-Akten

Ermittlungen gegen französischen Ex-Minister

Ausland
07.02.2026 22:01
Jack Lang sieht den Ermittlungen „mit Gelassenheit und sogar Erleichterung“ entgegen.
Jack Lang sieht den Ermittlungen „mit Gelassenheit und sogar Erleichterung“ entgegen.(Bild: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nun ist auch ein ehemaliger hochrangiger Politiker in Frankreich in den Strudel der Epstein-Causa geraten. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Ex-Kulturminister Jack Lang und seine Tochter Caroline eingeleitet.

0 Kommentare

Es geht um den Verdacht der Geldwäsche samt schwerem Steuerbetrug. Laut Medien wurde das Verfahren eingeleitet, nachdem vom US-Justizministerium veröffentlichte Dokumente einen jahrelangen Austausch und finanzielle Verbindungen zwischen Lang und dem verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nahelegen.

Die Hunderttausenden Seiten an neuem Material über Jeffrey Epstein und seine Kontakte rütteln ...
Die Hunderttausenden Seiten an neuem Material über Jeffrey Epstein und seine Kontakte rütteln die Weltöffentlichkeit wach und bringen so manchen Prominenten aus der Politik, der Kultur oder der Wirtschaft in die Bredouille.(Bild: AP/Jon Elswick)

Langs Name taucht mehr als 600 Mal auf
Einer Reuters-Auswertung zufolge taucht Langs Name darin mehr als 600 Mal auf. Die Veröffentlichung der Akten hat den Druck auf zahlreiche Prominente weltweit erhöht, die Kontakte zu Epstein hatten, der 2019 in Haft Suizid beging.

Lang wurde für Sonntag ins Außenministerium zitiert. Der Ex-Minister wies die Vorwürfe zurück. Er sehe den Ermittlungen „mit Gelassenheit und sogar Erleichterung“ entgegen, schrieb er auf der Plattform X. Diese würden es ermöglichen, die Angriffe auf seine Integrität und Ehre aufzuklären.

Anwalt: Es hat keine Geldfüsse gegeben
Sein Anwalt Laurent Merlet sagte dem Sender BFM TV, es habe keine Geldflüsse gegeben. Lang ist derzeit Präsident des Instituts der Arabischen Welt in Paris, bot aber am Samstag an, diesen Posten zurückzulegen. Langs Tochter Caroline war am Montag bereits als Chefin eines Produzentenverbandes zurückgetreten.

