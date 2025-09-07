Vorteilswelt
DJ-Pult statt Catwalk

Naomi Campbell feierte in München Debüt als DJane

Adabei
07.09.2025 13:59
Naomi Campbell hat in München bewiesen, dass sie auch als DJane gute Figur macht.
Naomi Campbell hat in München bewiesen, dass sie auch als DJane gute Figur macht.(Bild: APA/AFP/Anne-Christine POUJOULAT)

Topmodel Naomi Campbell hat am Samstag in München ihr Debüt als DJane gegeben. Dort trat sie beim „Ye Summer Closing“ auf, einem Elektro-Festival in einer Baugrube im Norden der Stadt.

„Vom Cover der „Vogue“ auf die DJ-Bühne“, hieß es in der Ankündigung. Bevor sie das Podium betrat, bekreuzigte sich die 55-Jährige. Sie wirkte zunächst etwas angespannt, schien aber mit der Zeit aufzutauen.

„Wir waren einfach die Ersten, die sie angefragt haben“, sagte eine Sprecherin des Veranstalters. Die Idee sei entstanden, als in sozialen Medien Videos davon kursierten, wie sich Campbell im privaten Kreis als DJane ausprobierte.

Naomi als Top-Act
Zwischen 3000 und 4000 Tickets wurden nach Veranstalterangaben für das Festival verkauft, bei dem Campbell abends als Top-Act auftrat. Darunter waren Fans, die nicht unbedingt für die Musik gekommen waren, sondern in erster Linie das große Model-Idol von damals einmal in echt sehen wollten.

Lesen Sie auch:
Miley Cyrus und Naomi Campbell liefern sich in dem neuen Videoclip der Sängerin ein ...
Wer ist heißer?
Naomi Campbell versext neues Video von Miley Cyrus
02.07.2025
„Nie bereichert“
Campbell wehrt sich gegen Wohltätigkeitssperre
07.02.2025

Supermodel der 90er-Jahre
Campbell gehörte in den 1990er-Jahren mit Kolleginnen wie Claudia Schiffer und Cindy Crawford zur ersten Generation der wirklichen Supermodels, die eine ganze Mode-Ära prägten.

Folgen Sie uns auf