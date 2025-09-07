Naomi Campbell feierte in München Debüt als DJane

Naomi als Top-Act

Zwischen 3000 und 4000 Tickets wurden nach Veranstalterangaben für das Festival verkauft, bei dem Campbell abends als Top-Act auftrat. Darunter waren Fans, die nicht unbedingt für die Musik gekommen waren, sondern in erster Linie das große Model-Idol von damals einmal in echt sehen wollten.