Clintons wollen live im TV über Epstein aussagen

Epstein wollte die Reichen, Berühmten und Mächtigen

Einzigartig wird der Fall dadurch, dass Epstein mit zahllosen Vertretern der High Society befreundet war, von Ex-US-Präsident Clinton und dem derzeitigen Amtsinhaber Donald Trump über Regisseur Woody Allen und einige der reichsten Menschen der Welt wie Elon Musk und Bill Gates bis hin zu europäischen Royals wie dem britischen Ex-Prinzen Andrew und der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit. Die Reichen und die Schönen, die Mächtigen und die Berühmten – alles, was mit Glanz und Glamour zu tun hatte, war für Epstein offenbar unwiderstehlich.