„Lassen wir Spielchen“

Clintons wollen live im TV über Epstein aussagen

Außenpolitik
07.02.2026 17:45
Bill und Hillary Clinton bei der Angelobungsfeier von Donald Trump im Jänner 2025
Bill und Hillary Clinton bei der Angelobungsfeier von Donald Trump im Jänner 2025(Bild: AFP/SHAWN THEW)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zuerst haben sie sich lediglich schriftlich zu möglichen Vorwürfen geäußert, danach eingewilligt, vor dem US-Kongress auszusagen. Nun wollen Bill und Hillary Clinton die ganz große Öffentlichkeit und verlangen, ihre Aussagen in der Causa Jeffrey Epstein live im Fernsehen auszustrahlen. „Lasst uns die Spielchen beenden und das richtig machen“, erklärte Clinton am Freitag.

So könnte jeder US-Amerikaner „selbst sehen, worum es bei den Ermittlungen geht“, schrieb der ehemalige US-Staatschef auf der Kurznachrichtenplattform X. „Ich habe eine eidesstattliche Erklärung zu meinem Wissen abgegeben. Und erst diese Woche habe ich zugesagt, persönlich vor dem Ausschuss zu erscheinen. Doch das reicht den Republikanern im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses immer noch nicht“, beklagte der 79-Jährige. Ob der Ausschussvorsitzende einer Liveübertragung zustimmt, ist noch unklar.

Traten Clintons wegen drohendem Verfahren Offensive an?
Sollte sich das ehemalige First Couple aber durchsetzen, steht ein großes TV-Ereignis bevor. Dem Vernehmen nach sollen Hillary Clinton am 26. Februar und ihr Ehemann Bill am 27. Februar im Untersuchungsausschuss des Kongresses auftreten. Dieser wird vom republikanischen Abgeordneten James Comer geleitet.

Ausschussvorsitzender James Comer versucht seit Monaten, die Clintons vor den Kongress zu ...
Ausschussvorsitzender James Comer versucht seit Monaten, die Clintons vor den Kongress zu zerren. Nun erklärten die beiden ihre Bereitschaft, in der Causa Epstein auszusagen.(Bild: AFP/KEVIN DIETSCH)

Dieser drohte den Clintons sogar mit einem Verfahren wegen Missachtung des Kongresses. Dies könnte bewirkt haben, dass das Ehepaar nun die Offensive nach vorne antritt.

Bill und Hillary Clinton bei der Angelobungsfeier von Donald Trump im Jänner 2025
Bill und Hillary Clinton bei der Angelobungsfeier von Donald Trump im Jänner 2025(Bild: AFP/SHAWN THEW)

Der New Yorker Finanzberater und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben. Er selbst missbrauchte zahlreiche minderjährige Mädchen und bot diese auch in seinem Freundeskreis an. 2019 kam er in einer Gefängniszelle zu Tode, nach Behördenangaben durch Suizid. Vor einer Woche veröffentlichte das US-Justizministerium weitere Ermittlungsakten zum Fall Epstein.

Ein aus dem Akten veröffentlichtes Foto mit Bill Clinton, Jeffrey Epstein und seiner Partnerin ...
Ein aus dem Akten veröffentlichtes Foto mit Bill Clinton, Jeffrey Epstein und seiner Partnerin Ghislaine Maxwell (2. v. re.)(Bild: AFP/HANDOUT)

Epstein wollte die Reichen, Berühmten und Mächtigen
Einzigartig wird der Fall dadurch, dass Epstein mit zahllosen Vertretern der High Society befreundet war, von Ex-US-Präsident Clinton und dem derzeitigen Amtsinhaber Donald Trump über Regisseur Woody Allen und einige der reichsten Menschen der Welt wie Elon Musk und Bill Gates bis hin zu europäischen Royals wie dem britischen Ex-Prinzen Andrew und der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit. Die Reichen und die Schönen, die Mächtigen und die Berühmten – alles, was mit Glanz und Glamour zu tun hatte, war für Epstein offenbar unwiderstehlich.

Lesen Sie auch:
Von links: US-Präsident Donald Trump und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (Archivbild)
Deutscher Politologe:
„Epstein für russischen Geheimdienst interessant“
06.02.2026
Treffen mit Putin?
Kreml: Epstein war kein russischer Spion
05.02.2026
Bereut jedes Treffen
Bill Gates: „Gemeinsame Zeit mit Epstein war dumm“
05.02.2026
Zur Aussage bereit
Epstein: Ehepaar Clinton will Schweigen brechen
03.02.2026

Das bedeutet nicht, dass all diese Personen auch des Missbrauchs verdächtigt werden. Viele müssen sich aber zumindest mangelnde Distanz zu Epstein vorwerfen lassen. Auch als längst Vorwürfe gegen ihn kursierten und er 2008 verurteilt worden war, gingen sie weiter bei ihm ein und aus. So ergibt sich aus der Zusammenschau der Akten das Bild einer Elite, die meint, sich alles erlauben zu können.

Sammelte Epstein kompromittierendes Material für Russen?
Eine weitere Dimension erhält der Epstein-Komplex durch mögliche Verbindungen zum Kreml. Der polnische Regierungschef Donald Tusk sprach von einer möglichen „Honey Trap“, einer süßen Falle für die Eliten der westlichen Welt, vor allem der USA, um in den Besitz von kompromittierendem Material zu gelangen. Der Kreml weist eine solche Verbindung zurück.

