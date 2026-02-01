„Dahoam“: Chris Steger füllte Woodstock Stadel

Was für eine Stimmung: Chris Steger präsentierte am Leitner Gut in Ort im Innkreis sein neues Album „Dahoam“ – und er füllte die Hütte. Ob in Balladen oder bei energiegeladenen Pop-Momenten: Chris singt so, dass man sich gesehen und verstanden fühlt. Und hinterher gab‘s auch noch Selfies und Autogramme!
„Es ist einfach immer so positiv,“ sagte Claudia zur „Krone“. Sie war extra aus Salzburg nach Ort im Innkreis gekommen, um in die tolle Stimmung am Leitner Gut in Ort im Innkreis einzutauchen.
Hier präsentierte der Pongauer Austropop-Star Chris Steger am Wochenende sein drittes Album „Dahoam“ – was für einen vollen Woodstock Stadel sorgte. Das Album dreht sich nicht um Geografie, sondern um Nähe, Vertrauen und das Wissen, nie allein zu sein – das macht es so universell und gleichzeitig so intim, was bei der Präsentation für eine besonders herzliche Stimmung sorgte.
Die nächste Tour 2026
Steger holte die 600 Fans, die dabei waren, mit einer kraftvollen Mischung aus ehrlichen, authentischen Songs ab. Tolle Stimmung, Herzmomente! Und Steger nahm sich hinterher sogar noch Zeit für Selfies und Autogramme. Was für ein guter Start ins neue Musikjahr!
Apropos: Am 11. April tritt Steger in der Messehalle in Freistadt auf.
