„Dahoam“: Chris Steger füllte Woodstock Stadel

Hier präsentierte der Pongauer Austropop-Star Chris Steger am Wochenende sein drittes Album „Dahoam“ – was für einen vollen Woodstock Stadel sorgte. Das Album dreht sich nicht um Geografie, sondern um Nähe, Vertrauen und das Wissen, nie allein zu sein – das macht es so universell und gleichzeitig so intim, was bei der Präsentation für eine besonders herzliche Stimmung sorgte.