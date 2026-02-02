Vorteilswelt
Bruckner Ochester

Mit Feenstaub und Opernstars unterm Traunstein

Oberösterreich
02.02.2026 16:00
Im Sommer hält der Traunstein wieder den Atem an: Das Bruckner Orchester feiert vor der ...
Im Sommer hält der Traunstein wieder den Atem an: Das Bruckner Orchester feiert vor der traumhaften Kulisse sein 60-jähriges Jubiläum. Klassik-Stars treten bei dieser Gala unter freiem Himmel auf.(Bild: Reinhard Winkler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Salzkammergut-Open-Air ist fix: Am 9. Juli macht das Musical-Medley „Ein Teelöffel Feenstaub“ den Auftakt. Am 11. und 12. Juli präsentiert das Bruckner Orchester Linz sein Best-of, seit der Gründung vor 60 Jahren. Große Stars und Publikumslieblinge treten auf.

Das Salzkammergut-Open-Air im Toscanapark in Gmunden „kann nur magisch werden“, schwärmt Thomas Königstorfer, Chef der OÖ. Theater und Orchester GmbH. Denn drei Sommerkonzerte im Toscanapark Gmunden, die im Rahmen der Salzkammergut Festwochen stattfinden, stehen ganz im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums des Bruckner Orchesters Linz. „Wir feiern es im schönsten Freiluftkonzertsaal vor der beeindruckenden Kulisse des Traunsteins – mit Sicherheit ein außergewöhnliches Ereignis!“, bekräftigt auch Chefdirigent Markus Poschner.

(Bild: Rudi Gigler)

Auftakt mit Musical
Den Auftakt macht der Musical-Abend „Ein Teelöffel Feenstaub“ (9. Juli). Gemeinsam mit dem Musicalensemble des Landestheaters Linz präsentiert das Bruckner Orchester eine mitreißende Auswahl der bekanntesten Disney-Filmmusicals von „Die Eiskönigin“ über „Schneewittchen“ bis zum „Dschungelbuch“ – ein generationsübergreifendes Open-Air-Erlebnis für die ganze Familie. Es wird von Christoph Wagner-Trenkwitz moderiert.

Zur großen musikalischen Jubiläumsgala (11., 12. Juli) präsentiert das Bruckner Orchester ein glanzvolles Best-of-Programm mit Ausschnitten aus gefeierten Produktionen, preisgekrönten Aufführungen und sinfonischen Höhepunkten aus den vergangenen 60 Jahren.

Von der Staatsoper nach Gmunden
Für zwei Konzerttermine kehren international erfolgreiche Sängerinnen und Sänger nach Oberösterreich zurück, die ihre Karriere einst in Linz begannen und heute an großen Häusern brillieren.

Beide sind an der Staatsoper und kehren für zwei Konzerte zurück: Ilia Staple (Sopran), Matthäus ...
Beide sind an der Staatsoper und kehren für zwei Konzerte zurück: Ilia Staple (Sopran), Matthäus Schmidlechner (Tenor).(Bild: Reinhard Winkler)

Es gibt ein Wiedersehen mit Tenor Matthäus Schmidlechner, langjähriger Publikumsliebling am Landestheater Linz, der seit zwei Jahren an der Wiener Staatsoper singt.

Sopranistin Ilia Staple, geborene Linzerin, ist ebenfalls an der Staatsoper engagiert. Und Adrian Eröd startete einst seine Karriere am Linzer Landestheater – er ist bereits seit 2003 an der Staatsoper. Die „Rückkehrer“ treffen auf Sopranistin Erica Eloff, die am Landestheater in zahlreichen Hauptrollen begeistert. Sie gab am 1. Jänner zudem ihr Staatsoperndebüt in „Die Fledermaus“.

ORF III überträgt das Open-Air-Konzert aus dem Toscanapark am 12. Juli 2026 live zeitversetzt. Der Ticketverkauf (Frühbucheraktion) hat bereits begonnen. Beim Salzkammergut-Open-Air arbeiten übrigens das Landestheater Linz, die Salzkammergut Festwochen und das Bruckner Orchester zusammen.

Heimspiel in Paris
Ein Judo-Rendevous in der Hauptstadt der Liebe
Vorerst kein Abriss
Bootshaus-Krimi um ein weiteres Kapitel reicher
Beschwerde eingebracht
Staatsanwaltschaft stoppt die Diversion für Luger
„Bedenken“
Wöginger will mit Gang zum VfGH Prozess verzögern
