Mit Feenstaub und Opernstars unterm Traunstein

Das Salzkammergut-Open-Air im Toscanapark in Gmunden „kann nur magisch werden“, schwärmt Thomas Königstorfer, Chef der OÖ. Theater und Orchester GmbH. Denn drei Sommerkonzerte im Toscanapark Gmunden, die im Rahmen der Salzkammergut Festwochen stattfinden, stehen ganz im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums des Bruckner Orchesters Linz. „Wir feiern es im schönsten Freiluftkonzertsaal vor der beeindruckenden Kulisse des Traunsteins – mit Sicherheit ein außergewöhnliches Ereignis!“, bekräftigt auch Chefdirigent Markus Poschner.