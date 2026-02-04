„Wir müssen lernen, mit KI-Bildern umzugehen“

Einmal ganz ehrlich: Können wir KI-Bilder von echten, realen Bildern klar unterscheiden?

Kaum noch. Die Unterscheidung wird in Zukunft noch schwieriger werden, vor allem dann, wenn KI-Bilder bewusst realistisch eingesetzt werden. Entscheidend wird daher nicht die Erkennbarkeit sein, sondern der bewusste Umgang damit.