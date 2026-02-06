Italiens Polizei erhält jetzt neue Befugnisse

Messerattacken in Schulen

Wie berichtet, hatte Italiens Regierung jüngst auch ein Messerverbot für Kinder und Jugendliche angekündigt. An Minderjährige dürfen keine Messer verkauft werden. Erwachsene, die diese nicht ausreichend beaufsichtigen, können mit Geldstrafen in der Höhe von bis zu 1000 Euro belegt werden. Der Hintergrund sind Messerattacken in Schulen, die nun auch eine Genehmigung bekommen sollen, um Metalldetektoren zu installieren.