Polizisten werden durch Turins Straßen geprügelt

Die Proteste richteten sich gegen die Räumung des Kulturzentrums Askatasuna, über Jahrzehnte hinweg ein Treffpunkt der linken Szene von Turin, kurz vor Weihnachten. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 50.000 Menschen an mehreren Demonstrationszügen, die vom Stadtzentrum sowie von den Bahnhöfen Porta Nuova und Porta Susa ausgingen und sich später vereinigten. Laut Polizei waren 15.000 Personen an der Demonstration beteiligt.