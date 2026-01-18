Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geldstrafen für Eltern

Italien plant Messerverbot für Jugendliche

Außenpolitik
18.01.2026 14:40
Italiens Regierung hat ein Verkaufsverbot von Messern an Jugendliche angekündigt (Symbolbild).
Italiens Regierung hat ein Verkaufsverbot von Messern an Jugendliche angekündigt (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Italiens Regierung hat ein Messerverbot für Jugendliche angekündigt. Geplant sind ein Verkaufsverbot und Geldstrafen für Erwachsene, die Minderjährige nicht ausreichend beaufsichtigen, wenn diese ein Messer bei sich tragen. Die Strafe kann bis zu 1000 Euro betragen.

0 Kommentare

Vom Verkaufsverbot ist auch der Onlinehandel umfasst. Als strafverschärfend gelten Vermummung während der Tat, Taten in Gruppen und in der Nähe von Schulen, Parks, Bahnhöfen oder Bahnlinien. „Wir wollen die Verantwortung der Familien stärken“, sagte Vize-Innenminister Nicola Molteni. Zudem ist geplant, dass Schulen die Genehmigung erhalten, Metalldetektoren zu installieren. Damit soll verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche Messer oder andere gefährliche Gegenstände mitnehmen.

Die italienische Regierung reagiert damit auf zwei Fälle von Jugendkriminalität. Nach einer Messerattacke an einer Berufsschule in Liguriens Hafenstadt La Spezia ist ein 19-jähriger Schüler gestorben. Er war von einem Schulkollegen mit einem Messer angegriffen worden und hatte eine schwere Stichverletzung im Brustbereich erlitten. Mitschülerinnen und Mitschüler sagten aus, dass der Täter bereits früher Messer mitgebracht und andere bedroht habe.

Lesen Sie auch:
Anzeigen verdoppelt
Jugendliche in Österreich immer öfter kriminell
14.04.2025
Krone Plus Logo
Junge Intensivtäter
„Im Gefängnis gibts noch mehr kriminelle Kontakte“
02.03.2025

Am Freitag wurde dann ein 17-Jähriger nach einem Streit vor der Schule in Sora mit einem Messer attackiert. Der Jugendliche erlitt eine Verletzung am Hals. Der Angreifer konnte zunächst flüchten, wurde am Abend aber von der Polizei festgenommen. Er gestand weitgehend und übergab das Messer. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich Opfer und Täter vorher nicht, der Streit soll aus einem banalen Anlass entstanden sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
202.624 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
141.357 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
114.904 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Außenpolitik
Eskaliert die Lage?
Europa hält trotz Trumps Drohkulisse zu Grönland
Geldstrafen für Eltern
Italien plant Messerverbot für Jugendliche
Sorge wegen US-Drohung
Grönländer füllen schon Gefriertruhen auf
Soldaten plötzlich weg
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
Diskutieren Sie mit!
NATO-Zölle: Kommt der Handelskonflikt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf