Italien plant Messerverbot für Jugendliche

Am Freitag wurde dann ein 17-Jähriger nach einem Streit vor der Schule in Sora mit einem Messer attackiert. Der Jugendliche erlitt eine Verletzung am Hals. Der Angreifer konnte zunächst flüchten, wurde am Abend aber von der Polizei festgenommen. Er gestand weitgehend und übergab das Messer. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich Opfer und Täter vorher nicht, der Streit soll aus einem banalen Anlass entstanden sein.