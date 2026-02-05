Amann unterstreicht Ambitionen auf Narvik-Start

Die Niederösterreicherin Elena Rieder und der Salzburger Matthias Fernsebner in der U21-Klasse, sowie die Steirerin Sarah Korak und der Kärntner Jonas Leitner in der U18-Kategorie durften am Donnerstag über die Super-G-Titel bei den österreichischen Juniorenmeisterschaften jubeln. Freuen durfte sich aber auch die 20-jährige Vorarlbergerin Emma Amann.
Nachdem die Montafonerin die gesamte Vorsaison wegen einer Erkrankung am Pfeiferschen Drüsenfieber auslassen musste, entwickelt sich ihr Comebackwinter immer besser. Bereits im Dezember gewann die Vandanserin eine FIS-Abfahrt in Hippach, im Jänner gab sie dann ihr Debüt im Europacup und zuletzt triumphierte sie bei einem stark besetzten FIS-Super-G in Spital am Pyhrn.
Nur von ÖSV-Kaderläuferinnen geschlagen
Die nächste Empfehlung für eine Aufnahme in die ÖSV-Kader gab die Head-Pilotin, dann am Donnerstag bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Saalbach ab. Dort holte sie im Super-G Bronze in der U21-Klasse 0,33 Sekunden hinter Siegerin Elena Riederer und 24 Hundertstel hinter der zweitplatzierten Eva Schachner – beides ÖSV-Kaderathletinnen.
Fehler verhindert mehr
Dabei wäre noch mehr möglich gewesen! „Leider habe ich nach dem Karussell einen argen Fehler gemacht und den Schwung abstechen müssen“, sagt Emma, die sich mit ihrer Leistung auch einmal mehr für einen Startplatz bei der Junioren-Weltmeisterschaft, die von 5. bis 15. März im norwegischen Narvik stattfinden wird, empfohlen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.