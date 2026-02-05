Vorteilswelt
Mit Super-G-Bronze

Amann unterstreicht Ambitionen auf Narvik-Start

Vorarlberg
05.02.2026 18:44
Die Vorarlbergerin Emma Amann präsentiert sich in ihrer Comeback-Saison richtig stark.
Die Vorarlbergerin Emma Amann präsentiert sich in ihrer Comeback-Saison richtig stark.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die Niederösterreicherin Elena Rieder und der Salzburger Matthias Fernsebner in der U21-Klasse, sowie die Steirerin Sarah Korak und der Kärntner Jonas Leitner in der U18-Kategorie durften am Donnerstag über die Super-G-Titel bei den österreichischen Juniorenmeisterschaften jubeln. Freuen durfte sich aber auch die 20-jährige Vorarlbergerin Emma Amann.

Nachdem die Montafonerin die gesamte Vorsaison wegen einer Erkrankung am Pfeiferschen Drüsenfieber auslassen musste, entwickelt sich ihr Comebackwinter immer besser. Bereits im Dezember gewann die Vandanserin eine FIS-Abfahrt in Hippach, im Jänner gab sie dann ihr Debüt im Europacup und zuletzt triumphierte sie bei einem stark besetzten FIS-Super-G in Spital am Pyhrn.

Lesen Sie auch:
Emma Amann kehrt schon bald auf die Rennpiste zurück.
Einjährige Pause endet
„Du kannst nur hoffen, dass es wieder besser wird“
18.11.2025
Vor ÖSV-Athletinnen
20-jährige Vorarlbergerin trumpft bei Super-G auf
28.01.2026
Ski Alpin
Speed-Talent beendet Debüt-Saison mit bösem Crash
12.04.2022

Nur von ÖSV-Kaderläuferinnen geschlagen
Die nächste Empfehlung für eine Aufnahme in die ÖSV-Kader gab die Head-Pilotin, dann am Donnerstag bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Saalbach ab. Dort holte sie im Super-G Bronze in der U21-Klasse 0,33 Sekunden hinter Siegerin Elena Riederer und 24 Hundertstel hinter der zweitplatzierten Eva Schachner – beides ÖSV-Kaderathletinnen.

Den Sieg in der U21-Klasse holte sich Elena Riederer (M.) vor Eva Schachner (li.) und Emma Amann ...
Den Sieg in der U21-Klasse holte sich Elena Riederer (M.) vor Eva Schachner (li.) und Emma Amann (re.).(Bild: zVg)

Fehler verhindert mehr
Dabei wäre noch mehr möglich gewesen! „Leider habe ich nach dem Karussell einen argen Fehler gemacht und den Schwung abstechen müssen“, sagt Emma, die sich mit ihrer Leistung auch einmal mehr für einen Startplatz bei der Junioren-Weltmeisterschaft, die von 5. bis 15. März im norwegischen Narvik stattfinden wird, empfohlen.

