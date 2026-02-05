Amann unterstreicht Ambitionen auf Narvik-Start

Nachdem die Montafonerin die gesamte Vorsaison wegen einer Erkrankung am Pfeiferschen Drüsenfieber auslassen musste, entwickelt sich ihr Comebackwinter immer besser. Bereits im Dezember gewann die Vandanserin eine FIS-Abfahrt in Hippach, im Jänner gab sie dann ihr Debüt im Europacup und zuletzt triumphierte sie bei einem stark besetzten FIS-Super-G in Spital am Pyhrn.